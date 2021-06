Vsa ta obličja bi morala zreti v nas

V članku preberite še:

Kako odprt je za slovenske umetnice širši umetniški prostor? Kakšne so zgodbe, problemi bivanja umetnic v našem domačem prostoru? Kaj nam omogoča naše okolje, naša država v času ekstremne krize v kulturi? Kaj vse počnemo umetnice, da preživimo, lahko preživimo naše družine? S čim vse se ubadamo in kaj vse nas pesti?«



V okviru festivala WoW, ki bo potekal od 12. do 25. junija po različnih lokacijah v Ljubljani in pomeni zaključek evropskega projekta Women on Women (Ženske o ženskah), v organizaciji festivala Mesto žensk, bo predstavila avdiovizualno interaktivno instalacijo Lastne sobe.



Skoraj trideset let se kot scenografinja ukvarja z vizijami režiserk, režiserjev, koreografinj, dramatičark, pisateljic, direktoric fotografije in poskuša vzpostaviti prostore, ki bi bili najboljši približek njihovi viziji o prostorih v gledališču ali na filmu. Njeno ustvarjanje temelji na dialogu z njimi, ko poskuša vizualno razbirati scenarije ali drame in jih potem scenografsko graditi v prepoznavanju ustvarjalkinih idej.Tokrat je, kot je pojasnila, želela stopiti na drugo, realno stran.



»Rada bi spregovorila o problematiki prostora, ki ga imamo ženske za ustvarjanje. S svojim avtorskim projektom, ki posega na področje umetnice, njene integritete, intime in mobilnosti, ki jo ustvarja znotraj okvirov političnih, ekonomskih in moralnih kriz, želim ustvariti edinstven umetniški projekt, ki združuje ne le slovenski prostor v preizpraševanju vrednot, temveč celoten evropski, obarvan umetniški prostor, ki se vrti okoli delovanja umetnic in ustvarjanja ter možnosti preživetja danes, v današnji generaciji slovenskih umetnic.