Vsak človek je zgodba

Aleksander Veliki je imel na vojnih pohodih s sabo vedno tri stvari in jih je vsako noč položil pod blazino: nož, šatuljo, ki jo je zasegel perzijskemu nasprotniku Dareju, in Homerjevo Iliado, v kateri so bile opombe, ki jih je zapisal Aristotel, njegov učitelj. Homerjeva pesnitev je bila zanj velika inspiracija, duhovna raketa, zemljevid, ki mu je kazal, kako bo osvojil svet. Občudoval je Ahila, on je bil njegov zvezdnik v najlepši filmski zgodbi, ki jo je poznal. Želel je biti ta junak.Bi brez Iliade Aleksander Veliki, ta strastni bralec, tako uspešno osvajal ozemlja? Ko je prispel v Trojo, se je najprej poklonil grobu Ahila in ...