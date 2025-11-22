Eden od članov avantgardne skupine OHO, ameriški umetnik David Nez, svoje ustvarjalno življenje nadaljuje kot umetnostni terapevt, raziskovalec šamanizma in drugih starodavnih duhovnih praks. V Ljubljano je prišel na premiero dokumentarca Damjana Kozoleta OHO film, ki bo konec tedna v Cankarjevem domu.

David Nez, edini »tujec« v skupini OHO, je neobičajna, karizmatična osebnost, ki se ukvarja z umetnostno terapijo, hkrati pa intenzivno raziskuje šamanistične prakse, skrivna prostozidarska znanja, astrologijo, magijo, vse to uporablja v svoji umetnosti.

Govorila sva takoj po predpremieri dokumentarca Damjana Kozoleta OHO film, ki so ga prikazali konec junija v okviru EPK na gradu v Vipavskem Križu. Kozole se je prvi celostno lotil fenomena te avantgardne skupine, njenega pomena in vpliva na zgodovino umetnosti. V uro in pol dolgem dokumentarcu raziskuje, kako nas lahko njihove napredne ideje, način, kako gledajo na stvari, na naravo, na skupnost, navdihnejo, tako kot so navdihnile številne umetnike pred njimi. Šestindvajsetega novembra bo film premierno predvajan v Cankarjevem domu.

Ob gledanju tega filma sem pomislila, da bi ga morali videti vsi mladi umetniki, ker vzbuja nekakšno upanje, tudi drznost. Nekaj, zaradi česar verjameš, da je mogoče z ustvarjalnostjo spremeniti svet. Je to vaše sporočilo novim generacijam?

Mislim, da je OHO resnično izražal upanje, optimizem in ustvarjalnost v okolju brezupa.

Morda imate prav, mogoče bi lahko bili zgled mladim danes. Ker mislim, da so se mnogi znašli v občutku nekakšnega brezupa zaradi sedanje politične in gospodarske situacije. Želel bi si, da bi se zavedeli, da lahko uporabijo svojo ustvarjalnost in optimizem, da so dejansko aktivni in sledijo svojim sanjam, in da šele tako lahko na svetu nekaj naredijo in spremenijo.

Upam, da je OHO primer človeškega potenciala in moči skupinskega dela. V OHO smo se združili umetniki na način, da je vsak od nas prispeval svoj edinstven izraz k skupnemu projektu, s katerim smo se ukvarjali. Torej gre za moč kolektivnega dela. Mislim, da je to res pomembno, ker je poudarek kapitalizma v veliki meri na hiperindividualizmu. V smislu, da moraš, če hočeš priti do vrha, preplezati vse druge. No, pri OHO je bilo povsem drugače. Videli smo se kot enakopravni in nismo bili tako zaskrbljeni zaradi lastnih egov, ampak smo se bolj ukvarjali s skupinskimi projekti.

Smo po številnih neuspehih s političnimi sistemi preveč cinični, da bi sprejeli novo, socialistično obliko družbe?

Če si ciničen, to pomeni, da sprejemaš sporočilo sistema. Sistem pravi, da si nemočen. Da si le posameznik. Da ne moreš ničesar spremeniti. Da smo vsi ločeni, razdeljeni v majhne posamezne enote. Sistem nam prigovarja, da se ne moremo združiti in spremeniti stvari.

A ko smo ločeni, ko gre le za individualno potrošnjo, za potrošništvo, za hedonizem, gre le za zadovoljevanje samega sebe. Točno to kapitalisti hočejo od nas. Tam imajo moč. Ker nas imajo v lasti prek naših odvisnosti. Odvisnosti od užitkov, od naprav, od denarja. Toda ljudje se kljub vsemu združijo in potem nastanejo spremembe.