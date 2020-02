FOTO:Vsaka generacija mora najti svoj glas

V osemdesetih letih je v temačnem, zanemarjenem Seattlu ob robu grungea rasel melanholičen, kontemplativen rock s poetičnimi besedili Chrisa Eckmana, ki je ob pevki Carli prepeval o samotnih pokrajinah in osamljenih ljudeh. Kolega Mark Arm iz skupine Mudhoney ga je imenoval »edini pravi seattelski pisatelj«. Ko je z The Walkabouts obkrožil svet, se je Eckman ustavil v Ljubljani in ostal.Tu se je poročil, ustalil in ugotovil, da veliko raje, kot da poje na odru, sedi na producentskem stolu v studiu. Pred sedmimi leti je ustanovil lastno glasbeno založbo Glitterbeat Records, a trdi, da ni bila to tisto, kar je ubilo The Walkabouts. ...