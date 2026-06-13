Vsakokratni vladi držimo ogledalo, mnogokrat v njem ne vidi najlepše podobe

Leta 2016 je postal prvi zagovornik načela enakosti in je institucijo za varstvo pred diskriminacijo vodil dva mandata. Zadnjega bo zaključil jeseni. V teh desetih letih je s svojimi mnenji in priporočili vznemiril marsikoga po vsem nazorskem spektru, zagotavlja pa, da so organ za vse ranljive skupine, ki namenja enako pozornost vsem osebnim okoliščinam.

»Najprej bi rekel, da smo družba, v kateri kljub drugačnim zavezam še vedno četrtina javnega prostora fizično ni dostopna ljudem z gibalnimi in drugimi oviranostmi. Smo družba, v kateri v eni od regij še vedno samo petnajst odstotkov romskih otrok konča osnovno šolo. Smo tudi družba, v kateri so starost, rasa, vera in prepričanje še vedno razlog za neenakopravno obravnavo posameznikov, in družba, ki je v zadnjih desetih letih, tudi zaradi aktivnosti zagovornika načela enakosti, naredila pomembne korake za večjo vključenost manjšin. Po tridesetih letih smo na primer prepoznali in sprejeli istospolne partnerske skupnosti ter istospolne družine. Lahko rečem, da smo tudi družba, ki se v nekaterih segmentih, na primer pri invalidnosti, odziva s precej empatije. Tudi pri drugih skupinah ljudi, ki se jim dogajajo neenakosti, smo, kadar smo opozorjeni, pripravljeni odpravljati krivice in izključevanja. Kot vsaka druga smo tudi mi družba, v kateri proces doseganja enakih pravic, enakih možnosti in enake obravnave ni nikoli dokončan. Zato smo družba, ki ima še naprej priložnost za izboljšave.«