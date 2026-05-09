Ena od metod anketiranja v družboslovju ali psihologiji je primerjava objektov opazovanja z živalmi. Raziskovalci te uporabijo, ko želijo dobiti bolj intuitivne ali simbolne predstave anketirancev. Ne da bi anketarjem sugeriral bližnjice pri tovrstnih raziskavah, sem ta psihološki trik uporabil pri umetni inteligenci. Chatgpt sem prosil, naj Evropo, ZDA in Kitajsko primerja z živalmi.

Roj mravelj, prosto po anketirancu chatu, ponazarja kitajsko učinkovitost sistema, organiziranega in discipliniranega, ki pa lahko zanemarja posameznika.

Združene države Amerike so volk – agresiven, tekmovalen, nagnjen k dominaciji. Hitro reagira, včasih impulzivno. (Pred očmi se nam kar prikaže Donald Trump, kajne?)

Evropa pa je želva: počasna, pogosto okorna pri odločanju, veliko energije porabi za notranje usklajevanje. Ker je zelo previdna, včasih zamuja priložnosti.

Vse najboljše, torej, draga Evropa. Danes, 9. maja, je tvoj dan. Žal pa to ni tvoje leto, niti ne desetletje. Ali bo tvoja prihodnost?