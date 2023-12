Vse se bo spremenilo, tudi delovanje Hamasa

V nadaljevanju preberite:

Sedmi oktober je vse bolj oddaljen, toda izraelsko uničevanje Gaze ne pojenja. Izraelska vlada vztraja, da si želi pokončati Hamas, toda edina realnost je na tisoče mrtvih civilistov in popolno opustošenje. Hani al Masri spremlja dogajanje iz Ramale in velja za enega najboljših političnih strokovnjakov v Palestini. Od tam se je javil prek telefonske linije.

Al Masri je sicer generalni direktor Masarata, palestinskega centra za politične raziskave in strateške študije. Med letoma 2005 in 2011 je ustanovil in vodil organizacijo Bada'el, palestinski center za medije, raziskave in študije. Bil je glavni urednik libanonskega časopisa Tarik al Intisar in pozneje še član uredniškega odbora palestinske revije Al Hadaf in glavni urednik revije Nida al Vatan v Jordaniji. Politične analize in raziskave še vedno piše za več palestinskih in arabskih medijev, njegove analize v angleščino občasno prevajajo mednarodni mediji.

- Čeprav so Američani izrekli popolno podporo izraelskemu ravnanju, se hkrati bojijo, da bo Izrael postal ujetnik lastnih nedosegljivih ciljev in bo z nadaljevanjem vojne samo še več izgubil, predvsem mednarodne podpore.

- Skoraj gotovo lahko pričakujemo prenovljeni Hamas. Z več pluralnosti ter z bistveno več osredotočenosti na politično delovanje in manj na vojaške akcije.

- Na terenu bo prevladalo dejstvo, da Izrael ni nepremagljiva država, ki je nihče ne more raniti.

- Sedanja izraelska vlada noče niti slišati o pošteni rešitvi z dvema državama, enako bo ravnala prihodnja izraelska država.