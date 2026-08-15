Vsi smo se zmotili, ne samo Vladimir Putin

Ruska agresija v Ukrajini traja že tako dolgo, da postaja obstranska tema, zlasti ker je toliko drugih (novih) vojn. Kljub temu ostajajo mnoge dileme o tem, kaj se zares dogaja v Ukrajini. Nekaj odgovorov je podal zgodovinar Sergej Radčenko. Trenutno živi in dela v Londonu, zato sva se pogovarjala prek mobilne telefonske povezave. Smo globoko v petem letu vojne, a še vedno se nismo poenotili niti o tem, zakaj je Rusija sploh napadla Ukrajino. Ni preproste razlage. Spomnite se poletja 2021, ko je Vladimir Putin objavil članek o zgodovinski enotnosti ruskega in ukrajinskega ljudstva. Bistvena je Putinova vizija Rusije in tudi Ukrajine, saj je zanj Ukrajina del ruske sfere. Drugi razlog je njegovo dojemanje varnostnega vprašanja. Mnogi trdijo, da Putina ne skrbi širitev Nata. Ne strinjam se ...