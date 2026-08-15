  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Vsi smo se zmotili, ne samo Vladimir Putin

    Eden boljših poznavalcev dogajanja v Rusiji in Ukrajini je zgodovinar Sergej Radčenko. V intervjuju je zatrdil, da prijateljstva še dolgo ne bo.
    »V Rusiji ne razumejo globine sovraštva v Ukrajini.« FOTO: Sofija Gatilova/Reuters
    Galerija
    »V Rusiji ne razumejo globine sovraštva v Ukrajini.« FOTO: Sofija Gatilova/Reuters
    Aljaž Vrabec
    15. 8. 2026 | 05:00
    15. 8. 2026 | 06:31
    32:27
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Ruska agresija v Ukrajini traja že tako dolgo, da postaja obstranska tema, zlasti ker je toliko drugih (novih) vojn. Kljub temu ostajajo mnoge dileme o tem, kaj se zares dogaja v Ukrajini. Nekaj odgovorov je podal zgodovinar Sergej Radčenko. Trenutno živi in dela v Londonu, zato sva se pogovarjala prek mobilne telefonske povezave. Smo globoko v petem letu vojne, a še vedno se nismo poenotili niti o tem, zakaj je Rusija sploh napadla Ukrajino. Ni preproste razlage. Spomnite se poletja 2021, ko je Vladimir Putin objavil članek o zgodovinski enotnosti ruskega in ukrajinskega ljudstva. Bistvena je Putinova vizija Rusije in tudi Ukrajine, saj je zanj Ukrajina del ruske sfere. Drugi razlog je njegovo dojemanje varnostnega vprašanja. Mnogi trdijo, da Putina ne skrbi širitev Nata. Ne strinjam se ...

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Rusija vsiljuje idejo: Če je pokvarjen Zelenski, je pokvarjena vsa Ukrajina

    Julija Mendel, nekdanja sodelavka Volodimirja Zelenskega, je novo orožje ruskega propagandnega stroja.
    Aljaž Vrabec 15. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksej Rakša, ruski demograf

    Skoraj nihče ne razume ruske demografije, a vsi govorijo o njej

    Od marca naprej praktično ni več javno dostopnih demografskih podatkov o Rusiji. Podrobnosti je predstavil demograf Aleksej Rakša.
    Aljaž Vrabec 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Raziskovalni projekt Chronicles

    Za rusko družbo je hladilnik pomembnejši kot demokracija

    Aleksej Minjailo s sodelavci pri projektu Chronicles razkriva, da imajo navidez enostavni odgovori o ruski družbi in vojni večkrat zapleteno ozadje.
    Aljaž Vrabec 14. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Sergej Medvedjev

    Rusija je umirajoč dinozaver, a do svoje smrti lahko pobije pol sveta

    Ruski zgodovinar Sergej Medvedjev je prepričan, da je vsak mirovni sporazum samo list papirja, ki ga lahko Putin kadarkoli prekrši.
    Aljaž Vrabec 15. 2. 2025 | 05:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Globalna prihodnost

    Najslabše se piše otrokom, ki se rojevajo zdaj

    Nastaja novi svet, so prepričani na Kitajskem, vendar z zelo malo odgovori, ali ga lahko dosežemo v miru.
    Aljaž Vrabec 7. 7. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Miloš Jelić - Okean Elzy

    Koncerti med vojno niso le glasbeni dogodek, temveč kulturna diplomacija

    Srbski glasbenik Miloš Jelić je že 19 let član najbolj slavne ukrajinske skupine Okean Elzy. Bombe so ga nekoč prebudile v Novem Sadu, zdaj v Ukrajini.
    Aljaž Vrabec 22. 10. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Volodimir Iščenko, ukrajinski sociolog

    Apatija ljudi je bistvo Putinovega režima

    Pri iskanju razloga za rusko agresijo v Ukrajini, je sociolog Volodimir Iščenko prepričan, da moramo upoštevati predvsem postsovjetski razredni konflikt.
    Aljaž Vrabec 30. 9. 2023 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Diplomat Budimir Lončar o vojni v Ukrajini

    Za konec vojne je treba iskati kompromis tudi s hudičem

    Prvega aprila je diplomat Budimir Lončar zakorakal v stoto leto življenja. Ima jasno mnenje, kako končati vojno v Ukrajini.
    Aljaž Vrabec 1. 4. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Natalija Zubarevič, ekonomska geografinja

    Beg možganov zmanjšuje ruski inteligenčni kvocient

    Ekonomska geografinja Natalija Zubarevič je v svoji analizi razdelila Rusijo na štiri dele, v intervjuju pa je spregovorila o nekaterih družbenih spremembah.
    Aljaž Vrabec 18. 3. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zgodovinar in politolog Vjačeslav Lihačov

    Problem niso nacisti v vojski, temveč uradna ruska politika

    Vjačeslav Lihačov je strokovnjak za antisemitizem in skrajno desnico v Rusiji in Ukrajini.
    Aljaž Vrabec 21. 1. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Tvrtko Jakovina, hrvaški zgodovinar

    Dogajanje v Ukrajini in Rusiji je le ena od globalnih sprememb

    Evropo v bližnji prihodnosti čakajo številne velike preizkušnje, morda celo večje kot vojna v Ukrajini, pravi zgodovinar Tvrtko Jakovina.
    Aljaž Vrabec 7. 1. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Levičarski aktivist in vojak iz Ukrajine - Taras Bilous

    Mi se borimo za Ukrajino, ne za Zelenskega

    Taras Bilous je zgodovinar, publicist, levičarski aktivist in zdaj tudi pripadnik ukrajinske vojske.
    Aljaž Vrabec 19. 11. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ruski sociolog in filozof - Grigorij Judin

    Putinu je kristalno jasno, da naš planet poganja pohlep

    Ruski sociolog in filozof Grigorij Judin je pripričan, kdo bo zmagovalec vojne v Ukrajini. Edina dilema je, koliko ljudi bo do takrat še umrlo.
    Aljaž Vrabec 8. 10. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ruski publicist Artemij Troicki

    V Rusiji so večinoma ostali le turbopop izvajalci

    Vojna v Ukrajini je močno zarezala tudi v rusko kulturo, saj so Rusijo zapustili mnogi umetniki. Že leta 2014 je to storil Artemij Troicki.
    Aljaž Vrabec 24. 9. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ruski novinar - Andrej Šari

    Mir? Kakšen mir, ko pa je ubitih toliko ljudi?

    Urednik ruske redakcije Radia Svoboda je zelo kritičen do ruskega režima, Putinove vladavine in ruskega imperijskega kompleksa.
    Aljaž Vrabec 10. 9. 2022 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Ilja Lozovski, preiskovalec korupcije

    Ni sprejemljivo, da kdorkoli počne to, kar trenutno počne Rusija

    Ilja Lozovski je bil rojen v Sovjetski zvezi, po razpadu države se je njegova družina izselila, zdaj preučuje korupcijo.
    Aljaž Vrabec 27. 8. 2022 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Pogled iz Donbasa

    Narobe je, če h končanju bojev nagovarjamo žrtev in ne agresorja

    Marija Sotnikova Štravs, Ukrajinka iz Donbasa, v doktorski nalogi opisuje politične vplive na ukrajinščino in prepletanja z ruščino.
    Aljaž Vrabec 6. 8. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    V požaru umrla ženska, vodja gasilcev: Žal naši pozivi niso zalegli

    Po požaru so reševalne službe oskrbele 36 ljudi, osem jih je v kritičnem stanju. Gmotna škoda bo ogromna.
    14. 8. 2026 | 07:23
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec

    Njegovo gledališko delo je zaznamovala tudi predstava Bomba v bordelu, ki jo je prevedel iz danščine, insceniral in režiral.
    14. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

    Nemške oblasti so v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja Hürtgenwald. Domove je zapustilo 1800 ljudi. V bližini Omiša nov požar.
    14. 8. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Gozdovi in podnebne spremembe

    Amazonija oddaja nevidni alarm

    V Evropi vročina, požari in škodljivci kažejo, da se meje odpornosti gozdov hitro premikajo. Gozdovi opozarjajo na dva načina.
    Borut Tavčar 14. 8. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

    Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
    10. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Sergej Radčenkovojna v UkrajiniVladimir PutinRusijaUkrajinageopolitikaZDANatozahodEUKrimRuska agresijaKitajskaEvropa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Oblakovo življenje bo lažje, obramba Atletica dobila veliko okrepitev

    Madridski Atletico se je dogovoril s Tottenhamom za nakup kapetana Cristiana Romera, ki bo okrepil obrambo žimničarjev.
    15. 8. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Istrska tradicija s pogledom na morje in Alpe

    Namesto za sprehod ob morju se tokrat odločite za pohod z razgledom nanj. Slovenska Istra ponuja veliko več kot zgolj plaže na obali. Predlagamo obisk Pomjana.
    15. 8. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Reševanje

    Ne dogaja se samo pri nas: pohodniki na Biokovem v obutvi za plažo

    Klic na so dobili okoli ene ure zjutraj. Poklical jih je moški, ki je povedal, da so se izgubili med sestopom z vrha Svetega Ilije.
    15. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Zaradi vodstva lige ni igral za Lakers, zdaj bi lahko pomagal Dončiću

    Nova lastniška skupina, predvsem to velja za Boba Igerja, je že vrsto let navdušena nad veščinami Chrisa Paula. Se mu obeta služba v Los Angelesu?
    15. 8. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    15. avgust

    Praznik in vrhunec turistične sezone: dan, ko se dušimo v prometu

    Po podatkih Sursa je to najbolj obremenjen dan, lani je bilo rekordnih 54.000 prihodov turistov. Tudi na cestah so števci našteli največ vozil.
    15. 8. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Reševanje

    Ne dogaja se samo pri nas: pohodniki na Biokovem v obutvi za plažo

    Klic na so dobili okoli ene ure zjutraj. Poklical jih je moški, ki je povedal, da so se izgubili med sestopom z vrha Svetega Ilije.
    15. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Zaradi vodstva lige ni igral za Lakers, zdaj bi lahko pomagal Dončiću

    Nova lastniška skupina, predvsem to velja za Boba Igerja, je že vrsto let navdušena nad veščinami Chrisa Paula. Se mu obeta služba v Los Angelesu?
    15. 8. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    15. avgust

    Praznik in vrhunec turistične sezone: dan, ko se dušimo v prometu

    Po podatkih Sursa je to najbolj obremenjen dan, lani je bilo rekordnih 54.000 prihodov turistov. Tudi na cestah so števci našteli največ vozil.
    15. 8. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo