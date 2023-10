Vsi strahovi našega življenja se nabirajo v medeničnem dnu

V nadaljevanju preberite:

Zanimivo in inspirativno se mi je zdelo, da so imeli v Jugoslaviji vizijo, kako sistemsko uvesti spolno vzgojo, in ta ideja je segala onkraj tega, na kar verjetno najprej pomislimo ob tem pojmu. Ni šlo samo za spolno vzgojo, ki bi obsegala reprodukcijo, zaščito pred neželeno nosečnostjo ali opozarjanje na tveganja za spolno prenosljive okužbe. Vznemirljivo se mi je zdelo to, da so v Jugoslaviji imeli vizijo spolne vzgoje, ki bi obsegala tudi t. i. humanizacijo odnosov med spoloma.

Eden izmed prvih virov, ki sem ga našla na to temo, je bil doktorat dr. Maje Vehar Spolna vzgoja v Sloveniji od spremembe družbenopolitičnega sistema po drugi svetovni vojni do konca 60. let. Povabile smo jo kot strokovno sodelavko in na predavanju, ki ga je pripravila za nas, je omenjala pomembne osebnosti, ki so delovale na področju spolne vzgoje v Jugoslaviji. Takrat smo prvič izvedele, da sta bila Vida Tomšič, partizanka in pomembna političarka, in znani ginekolog Franc Novak, prav tako partizan, poročena. Bile smo fascinirane, kakšen močen par!

Ona si je na svojem področju prizadevala za pravice žensk in pravico do načrtovanja družine ter je delovala tudi kot ideologinja spolne vzgoje, o tem je veliko pisala in predavala. On pa si je kot ginekolog zelo prizadeval za promoviranje kontracepcije v 50. letih, ko si je zaradi t. i. epidemije splavov veliko žensk uničilo zdravje ali tudi umrlo. Moški pogosto niso želeli uporabljati kondomov. Franc Novak je začel promovirati diafragmo – kontracepcijsko sredstvo za ženske. Piše na primer o tem, da kdaj pride moški domov pijan in se to lahko konča z neželeno nosečnostjo. Nasilje se nikjer eksplicitno ne omenja, toda ko smo v isti mapi našle propagandne fotografije za diafragmo in fotografije iz kampanje proti moškemu alkoholizmu, smo pomislile, da je bila diafragma v tistem času verjetno prva pomoč pred posledicami spolnega nasilja. Takrat v pravnem smislu ni obstajalo posilstvo v zakonu in ženska je bila marsikje last moškega.

Diafragma je glavna zvezda predavanja performansa Borba.

V Jugoslaviji v prvi polovici 50. let mnogi ginekologi niso bili za kontracepcijo, češ da je to depopulacijsko sredstvo in da je ne morejo priporočati. K temu, da so spremenili mnenje, sta pripomogla tudi Franc Novak in Vida Tomšič, saj sta zagovarjala, da je pomembno, da se rodijo otroci, ki so zaželeni, da je pomembno, da so državljani srečni in da so ženske zdrave in zmožne skrbeti za svoje otroke. Tako so v 50. letih v Jugoslaviji začeli izdelovati domačo kontracepcijo in prve diafragme za celoten jugoslovanski trg so iz vulkanizirane gume izdelovali v Savi Kranj. Žal diafragma, ki nastopa v predstavi, ni original, ker nismo našle niti enega primerka, čeprav smo bile na začetku prepričane, da jo hrani kakšen muzej.