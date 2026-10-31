Vsi zadovoljni, nihče izobražen? Petica ni otrokova pravica

Učitelj praktik razmišlja o šolstvu, strokovni avtoriteti in pravici mladih do zahtevnega znanja. Šola naj bo predvsem prostor sistematičnega pridobivanja znanja, intelektualnega razvoja in vzgoje srca. Veseli me, da se je v slovenskem javnem prostoru odprla razprava o celoviti reformi šolstva, posebej pa, da smo bojda nagovorjeni tudi učitelji. To veselje sicer izgovarjam skozi zobe: čakam predvsem konkretna dejanja in upam, da bomo učitelji praktiki dejansko lahko sooblikovali novosti. Kot strokovnjak in praktik se vključujem brez političnega navijanja ali pričakovanja uslug, z željo po tehtni razpravi o idejah. Medtem razmišljam takole … V šestih letih poučevanja slovenščine, najprej na osnovnošolski, zdaj na gimnazijski ravni, sem delal z mladimi različnih sposobnosti, interesov ter ...