Vzdignjena desnica

V kolumni preberite:

Nisem prišel z nostalgičnimi občutki, je v kongresnem centru La Nuvola v Rimu, na volilni konferenci evropskih socialdemokratov, minuli teden rekel spitzenkandidat Nicolas Schmit. Besednjak je kazal drugačno sliko. Pod naslovom »Evropa, ki jo želimo« in namenjen evropski prihodnosti se je neobičajno veliko skliceval na pretekle čase in velikane socialdemokratske zgodovine: kanclerja Willyja Brandta in Bruna Kreiskega, premiera Olofa Palmeja, nedavno umrlega Jacquesa Delorsa, enega največjih Evropejcev, in tudi na antifašista Giacoma Matteottija.

Leva sredina se je spominjala svoje slavne preteklosti ­– to vedno rada počne.