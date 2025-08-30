Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

V nadaljevanju preberite:

Učenci in dijaki bodo v ponedeljek spet sedli v šolske klopi. Tokrat jih čaka precej sprememb, med drugim je zdaj tudi zakonsko omejena uporaba mobilnih telefonov, učitelji bodo lahko pregledali torbe, učence, ki bodo onemogočali pouk, bodo lahko umaknili iz razreda. Veliko sprememb je še v pripravi, vključno z ocenjevanjem in usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj kljub vsem težavam v šolstvu, zlasti zaradi pomanjkanja kadra, vztraja, da je slovenski šolski sistem dober.

»Poglejmo regulacijo uporabe telefonov, ki se pogosto znajde v medijih. Težave so se pojavile, ko se znotraj šole niso strinjali, da se uporaba telefonov omeji in da tako ravnajo tudi učitelji, ki morajo biti zgled. Mladi pa pri učiteljih iščejo zgled. Če je učitelj profesionalec, se tudi sam ne bo oglasil na telefon v razredu.«

»Učiteljski poklic je v času izrazitega individualizma v družbi izredno zahteven. Potrebujemo družbeni konsenz o pomembnosti učiteljskega poklica. Šola je praktično edini prostor, ki vzgaja in izobražuje ter razvija vrednote za življenje v skupnosti. Po devetih letih obveznega izobraževanja gredo skoraj vsi v srednje izobraževanje, govorimo torej o najmanj dvanajstih letih izobraževanja. Zelo pomembno je, kakšne so vrednote, ki jih mladi skozi zgled, integriteto posameznika, ravnanja v šoli prevzamejo za življenje. To je druga plat šole, ki se mi zdi ob akademskih znanjih ključna.«

»Morda bom izpadel konservativen, a mislim, da je učitelj oseba, ki je v svojem okolju javno izpostavljena. To ne pomeni, da se ne sme pokazati, ampak mora imeti razčiščeno, kako lahko ravna. Ne vidim nič slabega, če je nekdo v kopalkah. Vprašanje pa je, ali mora to razposlati na splet. Sploh, ko ob tem mlade ves čas opozarjamo na ustrezno uporabo družabnih omrežij.«

»Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo. Če se odločimo, da jih je preveč, naj mi nekdo razloži, ali lahko učitelj z enim testom ob koncu leta oceni znanje, ki ga je učenec pridobil pri 210-urnem ali 105-urnem predmetu v enem šolskem letu. Ali manj ocen v resnici ne pomeni večjega pritiska na učenca za dokazovanje znanja pri posameznem ocenjevanju?«