Vztrajnostni moment taktičnega bojkota

ACH Volley je v Tivoliju zmagoval. Ekipa Radničkega iz Kragujevca je bila slabša. Ljubljanska odbojkarska ekipa je vedela, da je boljša, a je že pred tekmo sporočala, da bo igrala »na polno«. Brez taktiziranja. Ko sta radijska reporterja med četrtkovim prenosom tekme analizirala taktiko ACH Volley, domače ekipe, sta po prepričljivem vodstvu Ljubljančanov na dnevni red postavila vprašanje, ali lahko prva šesterica zapusti igrišče in prostor prepusti mlajšim, manj izkušenim, slabšim. Cilj – uvrstitev med najboljših 20 evropskih odbojkarskih ekip – je bil namreč že dosežen.

Odgovor je prišel s terena. Ni popuščanja.