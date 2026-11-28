V ponedeljek smo na eni od komercialnih televizij lahko spremljali soočenje med direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač in izvršnim direktorjem Kluba slovenskih podjetnikov Gregorjem Trebušakom. Šlo je seveda za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Okrog referendumske kampanje civilne družbe proti zakonu se je ovilo ogromno osebnih diskvalifikacij, zato je spoštljiva in civilizirana debata med omenjenima gostoma delovala kot vdih svežega zraka v tako pomembno družbeno debato.