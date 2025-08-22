Z bratom nekoč pod skrivnim imenom v Švici, zdaj družno nadzirata Severno Korejo

V nadaljevanju preberite:

Kim Jo Džong je bila dolgo v senci brata Kim Džong Una. Včasih celo dobesedno. Severnokorejskemu predsedniku se mnogi posmehujejo zaradi obilne postave, a so zato spregledali žensko, ki stoji za njim. Zdaj ni več tako, kar je ravno bratova zasluga. Kim Jo Džong počasi postaja celo prvi obraz Severne Koreje, vsaj v smislu prenašanja sporočil lastnemu ljudstvu in širnemu svetu.

Uradno je namestnica direktorja oddelka za odnose z javnostmi in informiranje Delavske stranke Koreje (WPK), ali kot temu rečejo v ZDA – podpredsednica oddelka za propagando in agitacijo Delavske stranke. Toda bolj kot naziv je pomembna simbolika.

Prvega maja 2020 je prav ona izročila bratu škarje, da je prerezal rdeči trak na otvoritveni slovesnosti nove tovarne gnojil v Sunčonu. Ko je Kim Džong Un dve leti prej na srečanju z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom podpisal skupno izjavo, mu je nalivno pero spet prinesla sestra. In ko je Kim Džong Un odšel na Kitajsko na srečanje s Xi Jinpingom, je stala za njim na peronu s pepelnikom v rokah ter mu ga ponudila vsakič, ko je hotel otresti cigareto.

Morda kdo v tem vidi vzvišen odnos do sestre, toda omenjeni dogodki razkrivajo, da severnokorejski predsednik od vseh ljudi najbolj zaupa najmlajši sestri. Kot nekdo, ki je dal zastrupiti najstarejša polbrata (med drugimi), se namreč zelo boji, da bo nekoč tudi sam tarča strupene zasede. Kaj vzame v roke, predvsem pa od koga, je zato lahko vprašanje življenja ali smrti.