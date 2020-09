FOTO:Z dolgim nosom usmerjam pozornost

Leta 1969 na Dunaju rojeni stripar Nicolas Mahler velja za sodobnega klasika avstrijskega stripa. Njegova bibliografija obsega več kot petdeset naslovov. Zelo rad stripovsko predela klasična literarna dela, kot je to storil z Bernhardovimi Starimi mojstri, Musilovim Možem brez posebnosti ali Proustovim V iskanju izgubljenega časa. Med te sodi tudi nedavni prevod Alice v Sussexu v slovenščino. Začeli bomo z najbolj pomembnim vprašanjem. Ali so veliki nosovi vaš fetiš?Niti ne. (Smeh.) Veliki nosovi pri mojih likih so se pojavili zato, ker so njihove glave tako zelo majhne. Začel sem risati figure z zelo majhnimi glavami, na katerih ...