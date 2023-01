Z ekonomsko soodvisnostjo narašča tudi nezaupanje do tujcev

V nadaljevanju preberite:

Jeremy Adelman pravi, da se za današnji svet pogosto reče, da je multipolaren, vendar to ni ustrezen opis. Multipolarnost se nanaša na narode in države, a države pogosto niso več glavni akterji. Danes so to drugi sistemi, velika podjetja in omrežja, ki imajo številna vozlišča. Tudi majhne države imajo v teh sistemih zelo pomembno vlogo.

ZDA imajo interese, zaveznike in so vojaško prisotne v Evraziji, ker je to bistveno za varnost energetskih tokov. Vse to postavlja Evropo v središče intenzivnega geopolitičnega tekmovanja, ki prinaša negotovost.

Zadnje čase o slišimo le scenarije o sodnem dnevu. Doživljamo konec nečesa, a ne vemo, kaj nas čaka. To je normalno, saj nimamo izkušenj s tem, kar je za nas novo. Vedno zaznavamo preveč tistega, kar izginja, in premalo novega.