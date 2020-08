Z odpovedjo umu izgine možnost emancipacije

Zdravko Kobe je profesor na ljubljanski filozofski fakulteti, ki pri študentih vzbuja največ strahospoštovanja, in avtor trilogije Automaton transcendentale, treh izjemnih knjig o Kantovi Kritiki čistega uma. V slovenščino je prevedel številna temeljna dela Kanta in Hegla. Z nemško klasično filozofijo se ne ukvarja na način zgodovinarja, temveč v njej išče rešitve zagat sodobne filozofije in družbe.Letos spomladi je v slovenščini izšel integralni prevod ene najvplivnejših knjig v zgodovini filozofije, Kritike čistega uma Immanuela Kanta. Podobno kakor izid prve izdaje tega prelomnega dela leta 1781 je bil tudi slovenski ...