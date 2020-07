Z roko v roki pred fojbo

Prizora bosta ostala v spominu. Pred spomenikom, ki zaznamuje bazoviški šoht oziroma fojbo in ga je italijanska stran izbrala za simbolno mesto povojnih pobojev, predsednika Slovenije in Italije Borut Pahor in Sergio Mattarella z roko v roku izkazujeta pieteto mrtvim. In enak poklon na kraju, ki je simbol upora Slovencev proti fašizmu, pred spomenikom bazoviškim junakom, štirim tigrovcem, ki so jih leta 1930 ustrelili po obsodbi posebnega fašističnega sodišča. Trenutek je bil ganljiv. Dvojica Pahor-Mattarella je spominjala na francosko-nemški par v Verdunu leta 1984. Predsednik François Mitterrand je podal roko kanclerju ...