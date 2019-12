Z zatorom ustvarjalnosti zamira tudi občutek za svobodo

Če bi začeli na koncu njegovega prvega odmevnejšega spisa, ki ga je z naslovom Ustvarjalnost in svoboda leta 1957 napisal za Revijo 57, vidimo rdečo nit, ki jo je vlekel vse življenje. Zapisal je: »Kot vir vseh vrednot je ustvarjalnost najvišja in popolnoma nedotakljiva vrednota, obenem pa najgloblja zadostitev, saj je človekova potrditev in uresničitev v svetu.« Leta 2009 je izdal knjigo Tretja pot med antikapitalizmom in postsocializmom in tudi tedaj smo v njegovih mislih lahko zasledovali isto rdečo nit. Ni je mislil, kot jo je mislil Tony Blair in se je sfižila v zdaj že ves svet ogrožajoči neoliberalizem. Mislil jo je v ...