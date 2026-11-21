V sredo smo preživeli še en evropski dan zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami. Ta dan je Slovenska škofovska konferenca posvetila molitvi za žrtve cerkvenih zlorab z večernim dogodkom v ljubljanski cerkvi sv. Jakoba. Že dopoldan pa se je na Ulici Janeza Pavla II. na ljubljanskih Poljanah pred sedežem apostolske nunciature zbrala skupina aktivistov iz zavoda Dovolj.je, da bi veleposlanika Svetega sedeža v Sloveniji obvestili o poskusih utišanja in ignoranci, ki so jim izpostavljene žrtve zlorab v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Zavod Dovolj.je, ki zagotavlja podporo žrtvam spolnih zlorab v Katoliški cerkvi v Sloveniji, je skušal apostolskemu nunciju v Sloveniji Luigiju Biancu osebno izročiti poziv Svetemu sedežu, naj odredi novo apostolsko vizitacijo (izredni ...