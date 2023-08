Za koga tisti plamen gori

Koledar italijanske predsednice vlade je zatrpan, skoraj brez prostega termina. Giorgia Meloni obeduje z Joejem Bidnom in večerja z Emmanuelom Macronom, v spremstvu predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in nizozemskega premiera Marka Rutteja je z državnim voditeljem Kaisom Saiedom v Tuniziji obnavljala pogovore o migracijah. Vmes je na konferenci v Rimu sprejela predsednike vlad in držav več severnoafriških in sredozemskih držav. Izteka se prvo leto, odkar je v palači Chigi, in v zunanji politiki skoraj ni naredila napake.

Obisk v Združenih državah je utrdil njen mednarodni položaj, postala je splošno sprejemljiva. Sva prijatelja, je sredi poletja, po sprejemu v Ovalni pisarni, izjavil ameriški predsednik, isti, ki je ob lanski zmagi govoril o nevarnosti desnega populizma in skrbi za stanje italijanske demokracije. Bidna ta čas navdušuje premierkin atlanticizem, v vojni v Ukrajini se je takoj postavila na stran ZDA, Nata in evropskih zaveznikov. Njene kritike Putina izstopajo na italijanski politični sceni, kjer številni v koaliciji in opoziciji simpatizirajo z Rusijo.

Predsednica vlade se je v Washingtonu pogovarjala o odstopu od sporazuma s Kitajsko, ki ga je kot edina med razvitimi zahodnimi državami podpisala prejšnja vlada. Združene države od zaveznikov zahtevajo večjo distanco do Pekinga, Italija želi vprašanje obnove sporazuma o svilni poti izkoristiti za to, da bi od ameriške administracije izposlovala kako protiuslugo na industrijskem in tehnološkem področju. Domišlja si, da je v ugodnem položaju, prihodnje leto bo predsedovala skupini G7. Giorgia Meloni ve, da je glede velikih strateških tem koristnejši demokrat Biden kot morebitni republikanski predsednik. Stremi za tem, da bi zahodnjaštvo postalo osrednja točka njenega političnega delovanja, in ob koncu obiska se je sestala še z nekdanjim ameriškim državnim sekretarjem, stoletnikom Henryjem Kissingerjem.

Dolgoletna nasprotnica Evropske unije, nekdanja občudovalka Mussolinija in podpornica Trumpa – ima tesne stike z ameriško skrajno desnico, lani se je z nekdanjim predsednikom udeležila konference konservativnih aktivistov in nacionalnega molitvenega zajtrka – se predstavlja kot zmerna nova desnica. Je pragmatična v mednarodni politiki in se hitro uči. V državi z nizko družbeno mobilnostjo se voditeljica skrajno desne stranke Bratje Italije, ki izhaja iz rimske delavske četrti Garbatella, vzgojila jo je mati samohranilka in odraščala je svetove stran od elit, sprehaja po svetovnih prestolnicah, kakor da bi to počela od zmeraj.

Takoj je razumela, da je vlada v Rimu lahko uspešna samo, če ne vodi politike proti Bruslju, ampak skupaj z njim. V odnosih z Evropo nadaljuje pot svojega predhodnika, tehnokrata Maria Draghija, in je previdna pri proračunski politiki. Še naprej prejema izdatna finančna sredstva iz skladov EU za obnovo gospodarstva po pandemiji, Italija je največja prejemnica denarja za okrevanje in odpornost. Kljub zamudam pri izvajanju reform in izvedbi projektov se poskuša držati načrtov, ki jih je evropska komisija postavila kot pogoj za pridobitev milijard iz evropskega fonda. Nedavno so ji odobrili tretji obrok,18,5 milijarde evrov.

Vzpostavila je zelo dobre odnose s predsednico bruseljske komisije, in to kljub temu, da imajo Bratje Italije za seboj desetletje protievropske retorike in leta 2019 niso prispevali glasov za njen mandat, ampak so mu ostro nasprotovali. Ursula von der Leyen je spomladi obiskala Emilijo - Romanjo, ki so jo prizadele poplave, dežela je dobila izdatno evropsko pomoč. Giorgia Meloni, ki je ključna akterka kontroverznega sporazuma s Tunizijo, trgovine Evropske unije s severnoafriškimi državami, finančne pomoči v zameno za omejevanje migracij prek Sredozemlja, je najvišjo predstavnico EU vključila v svoj obisk magrebske države. Premierka je prestopila od polemik k diplomatski ofenzivi. Če hoče biti prva komisarka prihodnje leto ponovno izvoljena na položaj, bo potrebovala glasove Bratov Italije.

Toda zvesto čezatlantsko zavezništvo in relativno dobri odnosi v Evropski uniji za politično verodostojnost niso dovolj. Čeprav trenutno nabira zunanjepolitične točke ­– ena redkih napak je bilo javno podžiganje skrajno desnega Voxa pred španskimi parlamentarnimi volitvami: »Čas je za patriote. Ustavite ultraekološki fanatizem levice« –, je zasedla položaj s ciljem konservativnega preoblikovanja italijanske družbe in ponujanja alternative krščansko-socialdemokratski večini v evropskih institucijah. Eno največjih gospodarstev na celini vodi političarka, ki ne sprejema modernih evropskih idealov in ne deli skupnega sistema vrednot, te vključujejo državljanske in socialne pravice, enakost spolov in vključujočo politiko. Voditeljica Bratov Italije hoče biti zmerna in radikalna hkrati, balansira, a večno ne more ohranjati obojega: postdemokratične drže v Evropi in postfašistične v Italiji.

Eden vodilnih predstavnikov evropskega establišmenta, nekdanji predsednik tehnokratske vlade Mario Monti, je v Corriere della Sera pohvalil njeno zunanjo politiko in raztrgal notranjo. »Mislim, da je Melonijeva odlično razumela, da ne glede na to, kdo vlada Italiji, če se preveč oddalji od meja, ki jih je začrtala Evropa glede proračuna, vlada pade v dveh tednih.«

»Giorgia, mama, Italijanka, kristjanka«, kot reklamira samo sebe, ima visokoleteče načrte v domači politiki. Ferragosto in kopalna sezona sta v polnem razmahu, Italija vedno doživlja avgustovsko obdobje kot dolg premor, vendar so na dnevnem redu težka vprašanja: od revizije državljanskega dohodka in pritiska življenjskih stroškov do usklajevanja zakonodaje s konservativno agendo.

Konec julija, ko je javnost lahko ugledala premierko na letalu s hčerko v naročju, ki se je vračala z obiska v ZDA, je 169.000 italijanskih družin od Nacionalnega inštituta za socialno varnost dobilo sms-sporočilo o ukinitvi državljanskega dohodka. Od dveh milijonov prizadetih ljudi je, piše Stampa, velika večina na revnem jugu. Vladavina v slogu Marije Antoanete, »naj jedo potico«, se dogaja v času, ko si tretjina italijanskih družin ne more privoščiti niti tedna počitnic, koalicija nasprotuje uvedbi minimalne plače, ljudje čedalje težje shajajo, Italija pa je julija zaznala negativno rast bruto domačega proizvoda.

Desničarska koalicija si prizadeva uveljaviti svoje konservativne moralne vrednote in spreminja zakonodajo, povezano z istospolnimi skupnostmi: nasprotuje temu, da bi LGBT+ pari vzgajali otroke, razveljavlja rojstne liste, iz matičnih knjig izpisuje istospolne starše. Po pravnih in političnih bitkah je Italija leta 2016 uzakonila istospolne civilne zveze in homoseksualnim parom zagotovila večino pravic in zaščite, po podatkih Istata je približno 13.000 parov sklenilo takšno zvezo. Vlada Giorgie Meloni je razveljavila vse. Ministrica za družino in rodnost Eugenia Roccella je potrdila, da »obstajata samo dva načina, kako postaneš starš: biološko ali s posvojitvijo«.

Preureja se tudi zgodovina. Desničarsko »zgodovinopisje«, ki je od nekdaj imelo težave z nacionalno zgodovino, predvsem zato, ker mu ni bil všeč njen potek v 20. stoletju, kot komentira Repubblica, uresničuje svoje sanje in prepisuje šolske učbenike.

Težave vlade s spopadanjem s preteklostjo je spet odprla obletnica atentata na železniški postaji v Bologni leta 1980, ki je vtisnjen v italijanski kolektivni spomin. Predsednik Sergio Mattarella je na komemoraciji govoril o »dokazani neofašistični matrici«, premierka se ni distancirala od neofašističnega terorja: »Tistega 2. avgusta je terorizem Italiji in njenemu ljudstvu zadal enega najhujših udarcev.« Ob 85 mrtvih in več kot dvesto ranjenih je pozabila omeniti, da so bili bombni napadalci neofašisti. In ko je tiskovni predstavnik Lazia Marcello De Angelis na facebooku objavil, da obsojeni desničarski radikalci sploh niso bili storilci, s čimer je napadel sodstvo in celoten sistem, je Giorgia Meloni molčala.

Ni izklopila plamena, znova je prižgala ogenj in v stranki s tribarvno plamenico v znaku daje zatočišče današnjemu suverenizmu, ki reciklira številne bistvene sestavine včerajšnjega fašizma. Repubblica je zapisala, da se je voditeljica znašla na razpotju: »Iz mračnega močvirja s črnim dnom jo vleče v nevaren vrtinec ...« ●