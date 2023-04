Za konec vojne je treba iskati kompromis tudi s hudičem

V nadaljevanju preberite:

Jugoslovanski in hrvaški diplomat Budimir Lončar je ena zadnjih živečih prič številnih prelomnih dogodkov. Še vedno je član mnogih diplomatskih društev in je v stikih z ljudmi z vsega sveta. Ima jasno mnenje o tem, kaj je pripeljalo do vojne v Ukrajini in kaj bi bilo treba storiti, da bi orožje obmolknilo. Prvega aprila je zakorakal v stoto leto življenja.

Jugoslovanski veleposlanik je bil v v Indoneziji, Nemčiji in ZDA. Bil je tudi zadnji jugoslovanski zunanji minister. Bil je med ustanovitelji Gibanja neuvrščenih, zato je dobil vzdevek Mr. Non-Aligned. Sodeloval je na 35 skupščinah Združenih narodov.

- Spremljamo posredniško vojno med ZDA in Evropsko unijo na eni strani ter Rusijo na drugi, a vojna je na ukrajinskih tleh. Svet je na razpotju dramatičnih razsežnosti, iz katerega za zdaj ni izhoda. Smo v stanju, ko je ogrožena človeška civilizacija. Vsi smo živčni in zaskrbljeni, saj je negotovo naše vsakdanje življenje. Namesto da bi v miru reševali globalne probleme, svet uničujemo in pod vprašaj postavljamo njegovo prihodnost.

- Mnogi mislijo, da bo Kitajska brezpogojno podpirala Rusijo, vendar je to relativna kategorija. Kitajska ne odobrava ruskega vojaškega posredovanja v Ukrajini, a nasprotuje tudi temu, da bi Rusija padla na kolena in stopila na pot lastnega notranjega razpada. Kitajski ta vojna nikakor ne ustreza, še posebej ne v novem gospodarskem razvoju in ekspanziji po koncu pandemije.

- Diplomacija mora iskati sodelovanje in razumevanje za vse države, še toliko bolj za tiste, s katerimi je v sporu. To je njena največja umetnost. Prava rešitev je zato vedno v kompromisu, da se nasprotna stran ne čuti ponižano in da ne uničimo njenega dostojanstva, pa čeprav je kriva za vojno.

- Nadaljevanje vojne pomeni samo podaljševanje Putinovega političnega življenja. Njegov položaj v Ruski federaciji lahko oslabi le mir. Šele v miru se bo moral soočiti z lastnimi državljani in prevzeti odgovornost za vojno, ki mu je ne bo odpustila niti ruska zgodovina. Nikakor pa sprememb v Rusiji ne bomo dosegli z zunanjimi pritiski ali vojno.

- Aleš Bebler je bil resnično enkraten in me je na začetku moje diplomatske kariere najbolj navdušil. Ko se je začela korejska vojna, je v imenu Jugoslavije ravno predsedoval varnostnemu svetu Združenih narodov. Sedel sem za njim in še vedno se v živo spomnim, kako imenitno je vodil sejo: Rusu je odgovarjal v ruščini, Američanom v angleščini, Latinoameričanom v španščini, citiral je ruske in zahodne književnike … Resnično briljantno.