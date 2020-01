FOTO:Za nakup združene Abanke in NKBM puščamo odprta vrata

Logotip SKB banke se je konec lanskega leta obarval v travnato zeleno. To banko je namreč prevzela madžarska bančna skupina OTP, ki jo že skoraj 28 let vodi Sándor Csányi. Bankir, poslovnež in ljubitelj nogometa velja za najbogatejšega Madžara. Revija Forbes njegovo premoženje ocenjuje na 1,3 milijarde dolarjev.Nakup SKB banke je del širitvene strategije največje madžarske bančne skupine, ki so jo začeli leta 2002. V svoji državi imajo 30-odstotni tržni delež, poleg Madžarske pa so prisotni še v Bolgariji, Romuniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Ukrajini, Rusiji, Črni gori, Albaniji, Moldaviji in zdaj še v Sloveniji ter na ...