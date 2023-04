Za neki drugačen velikonočni sporazum

V nadaljevanju preberite:

S predlogom Zdravniške zbornice se je minister Danijel Bešič Loredan seznanil z naklonjenostjo. Pozval jo je, naj ga dodela, uskladi, udeležil se je dela konference zdravniške zbornice tudi sam. Natanko vsega tega nista niti on niti predsednik vlade storila prejšnji teden, ko je predlog treh dobro umerjenih in premišljenih sistemskih zakonov predlagala iniciativa Glas ljudstva. Vodja strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj je na primeru udeležbe članice iniciative v svetu in njihove kritike predlaganih reform na ZZZS in v zvezi z digitalizacijo celo slabšalno dejal, da z njimi ne misli sodelovati.

Toda načrtovani ukrepi gredo v čudno smer. Kaj bi bilo, če bi tudi v šolah uvedli »agregatno ponudbo dela« in institut neodvisnega ponudnika znanja oziroma lebdečega učitelja in šole ne bi bile namenjene znanju, temveč bi bile gospodarske družbe, ki bi učile po potrebi trga? Bo to naslednja poteza Golobove vlade?