Ali lahko slovenski volivci rešijo, kar je ostalo od javnega zdravstva

Vprašanje, ali lahko slovenski volivci na prihodnjih volitvah še rešijo, kar je ostalo od javnega zdravstva, ni več abstraktna dilema, temveč zelo konkretno soočenje z računom zadnjih let, ko so se globalne krize, draginja in vojne prelile v domače čakalne vrste in proračunske kompromise.

V zadnjih dneh se znova izrisuje preprosta, a varljiva formula: več zasebnih dobičkov pod krinko »reševanja« sistema in hkratno sklicevanje na ohranitev javnega zdravstva, čeprav podatki o rasti izdatkov za zdravstvo v BDP kažejo povsem drugačno sliko. Uvodnik s treznim pogledom na leto 2026 pokaže, kako so vojne v Ukrajini in Gazi, ameriški politični kaos ter evropska energetska odvisnost nepopravljivo vplivali tudi na slovenski zdravstveni sistem in na moč države, da ga zaščiti. Hkrati pa odpira neprijetno vprašanje: ali bodo slovenski volivci med populistično poljubnostjo in utrujeno demokracijo sploh še prepoznali možnost za resničen nov začetek.