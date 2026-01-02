  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Ali lahko slovenski volivci rešijo, kar je ostalo od javnega zdravstva

    Ker novi začetki v globokem jedru vsebujejo upanje, se bomo tudi v leto 2026 ozrli na ta način.
    Vladimir Putin in Donald Trump. Druga polovica svetovnega konflikta. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/Afp
    Galerija
    Vladimir Putin in Donald Trump. Druga polovica svetovnega konflikta. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/Afp
    Janez Markeš
    2. 1. 2026 | 20:00
    5:32
    A+A-

    Vprašanje, ali lahko slovenski volivci na prihodnjih volitvah še rešijo, kar je ostalo od javnega zdravstva, ni več abstraktna dilema, temveč zelo konkretno soočenje z računom zadnjih let, ko so se globalne krize, draginja in vojne prelile v domače čakalne vrste in proračunske kompromise.

    V zadnjih dneh se znova izrisuje preprosta, a varljiva formula: več zasebnih dobičkov pod krinko »reševanja« sistema in hkratno sklicevanje na ohranitev javnega zdravstva, čeprav podatki o rasti izdatkov za zdravstvo v BDP kažejo povsem drugačno sliko. Uvodnik s treznim pogledom na leto 2026 pokaže, kako so vojne v Ukrajini in Gazi, ameriški politični kaos ter evropska energetska odvisnost nepopravljivo vplivali tudi na slovenski zdravstveni sistem in na moč države, da ga zaščiti. Hkrati pa odpira neprijetno vprašanje: ali bodo slovenski volivci med populistično poljubnostjo in utrujeno demokracijo sploh še prepoznali možnost za resničen nov začetek.

    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Twingo bo razgalil energetsko krizo Slovenije

    Predvsem prebivalcem urbanih središč prihod električnih malčkov prinaša svojevrstno dilemo.
    Karel Lipnik 2. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragedija

    Požar v Crans Montani naj bi zanetile iskre s steklenic šampanjca

    V švicarskem smučarskem središču Crans-Montana umrlo več kot 40 ljudi, na prizorišče prispel tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.
    2. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    novo leto 2026vojni v Ukrajini in Gazislovenska družba
    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Redko soglasje politike: Damjan Orož prevzema vrhovno sodišče

    S široko podporo prevzema vodenje sodstva v času kadrovskih, organizacijskih in digitalnih izzivov, z obljubo stabilnosti in večje verodostojnosti sistema.
    Mitja Felc 2. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Ali lahko slovenski volivci rešijo, kar je ostalo od javnega zdravstva

    Ker novi začetki v globokem jedru vsebujejo upanje, se bomo tudi v leto 2026 ozrli na ta način.
    Janez Markeš 2. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umrl v morju

    Fotografiral s skale pred Dubrovnikom, odnesli so ga valovi

    Truplo je reševalcem zaradi izjemno zahtevnih razmer uspelo izvleči po večurni reševalni akciji.
    2. 1. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Zelenski za šefa kabineta izbral dosedanjega vodjo vojaških obveščevalcev

    Kiril Budanov bo nasledil Andrija Jermaka, ki je konec novembra odstopil zaradi korupcijskega škandala.
    2. 1. 2026 | 19:16
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Ali lahko slovenski volivci rešijo, kar je ostalo od javnega zdravstva

    Ker novi začetki v globokem jedru vsebujejo upanje, se bomo tudi v leto 2026 ozrli na ta način.
    Janez Markeš 2. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umrl v morju

    Fotografiral s skale pred Dubrovnikom, odnesli so ga valovi

    Truplo je reševalcem zaradi izjemno zahtevnih razmer uspelo izvleči po večurni reševalni akciji.
    2. 1. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Zelenski za šefa kabineta izbral dosedanjega vodjo vojaških obveščevalcev

    Kiril Budanov bo nasledil Andrija Jermaka, ki je konec novembra odstopil zaradi korupcijskega škandala.
    2. 1. 2026 | 19:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo