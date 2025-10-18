Za oškodovance pozna pravica ni pravica

V nadaljevanju prebnerite:

Generalna državna tožilka dr. Katarina Bergant združuje prakso in akademsko razsežnost, lokalne izkušnje in mednarodno perspektivo. Državnotožilsko službo vidi kot plemenit poklic in poslanstvo, kjer plača ni in ne sme biti edini kriterij. Zelo pomembne so tudi ustrezne razmere za delo, začenši z razumno zakonodajo. Kritik na račun tožilskega dela se ne otepa, opozarja pa, da jih je treba ločiti od pavšalnega kritizerstva.

Kako preganjati nekoga, ki ni znan? Kazenske ovadbe zoper neznane storilce so ena od večjih anomalij slovenskega kazenskega pregona, ki že tako obremenjenemu tožilstvu nalaga nepotrebno dodatno delo. Prav nič k večji učinkovitosti ne pripomore niti že 16-krat novelirani zakon o kazenskem postopku. Razlogov in vpletenih za dolgotrajnost kazenskih postopkov je več. Dr. Katarina Bergant ima za tožilski del že konkretne rešitve, ki pa seveda terjajo svoj čas. Nekaj bo k zastavljenim ciljem pripomogel tudi lastni projekt vrhovnega državnega tožilstva, to je Virtualni pomočnik. Pri uvajanju umetne inteligence namreč orjemo ledino, pravi prva dama slovenskega tožilstva.