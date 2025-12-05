Za praznični december dvojna številka Sobotne priloge

V intervjuju z naslovnice se je Vesna Milek pogovarjala z Magnificom, ki je lani podrl vse rekorde slovenskih izvajalcev in na koncertu v Stanežičah zbral 23.000 ljudi. Po skoraj desetih letih je zunaj njegov album Alpe Adria Club. Simbolike ne manjka. Izšel je 1. decembra, na dan, ko je avtor praznoval šestdeseti rojstni dan. Po treh letih premora je prelomil tudi obljubo – in nas na božični dan spet vabi v Stožice. Magnifica je fotografiral Matej Družnik.

Na obisku v Sloveniji je bil zgodovinar Keith Lowe, pred mikrofon ga je povabil urednik Ali Žerdin. Čeprav Lowe ne prihaja iz akademskih zgodovinopisnih vrst, je ena največjih avtoritet za obdobje takoj po drugi svetovni vojni. In kar je bistveno: je zgodovinar, ki piše res vrhunsko.

Vrhunska kulinarika iz krajev brez avtocest

Poseben je tudi intervju z Ano Roš in Andreasom Caminado, z njima se je pogovarjala Karina Cunder Reščič. Izjemna chefa si vsaj po videzu skoraj ne bi mogla biti bolj različna, a imata nenavadno veliko skupnega. Najpomembneje: oba sta kulinariko svoje države postavila na svetovni zemljevid – Roševa slovensko, Caminada švicarsko. Oba sta tudi zrasla v krajih brez avtocest in zaslovela s tem, kakšne recepte in zgodbe sta znala iztisniti iz sestavin, ki jih ponuja alpsko okolje: čudovito bogato poleti, pozimi pa skopo in nedostopno.

Zgodovinarka Barbara Vodopivec se je z znanstveno monografijo Slišati tišino poglobila v zgodbe treh sorodstveno povezanih družin Oblak, Dobovišek in Konte, ki jih zaznamujejo osupljive usode. Več deset intervjujev s sorodniki, strokovnjaki in pričevalci ter dokumenti iz petih držav in s treh celin nam odstirajo vpogled v prelomne sile 19. in 20. stoletja, ki so usodno oblikovale življenje glavnih akterjev in njihovih družin. Intervju je spisal Novica Mihajlović.

Posebna izdaja Sobotne priloge je na voljo tudi v prosti prodaji vse do januarja.

Genocid nad Rohingi, Kitajska, Japonska, Sudan ...

V največjih begunskih taboriščih na svetu na meji med Bangladešem in Burmo v grozljivih razmerah životari 1,2 milijona pripadnikov ljudstva Rohinga. Tam je bil Boštjan Videmšek in spisal obsežno reportažo, kako so taborišča polna otrok in v kako grozljivih razmerah živijo.

Prebrali boste lahko tudi tri tekste o Aziji. Anja Intihar se je v Pekingu pogovarjala s Qiushui Zhuang, skupaj sta odkrivali, kako se na Kitajskem skozi zgodovino spreminjajo pravice žensk. Njena babica je bila namreč ena tistih, ki so si v mladosti povijale stopala, da bi zadostile lepotnim idealom. Poglobljeno je o Kitajski spet pisala tudi Zorana Baković, tokrat je pod drobnogled vzela gradnjo kitajske identitete v 21. stoletju, azijsko trilogijo pa sklene Branko Soban z reportažo z Japonske. Tam se je pogovarjal s Keiko Ogura, ki je imela osem let, ko je Hirošimo uničila atomska bomba.

Spregledali nismo niti dogajanja v Sudanu, kjer trenutno poteka največja tragedija našega časa. V portretu tedna lahko preberete, kdo je Mohamed Hamdan Dagalo - Hemeti, krivec za eno najbolj množičnih lakot v zgodovini človeštva in za genocid nad Masaliti v Darfurju.

Številne kolumne in bralni seznam

Obsežen je tudi nabor kolumn, zato boste lahko prebrali, kaj razmišljajo Ali Žerdin, Janez Markeš, Saša Vidmajer, Miha Jenko in Esad Babačić.

Kot zadnjega izpostavljamo bralni seznam, ki ga je pripravila Irena Štaudohar, a verjetno je prav to besedilo, ki bo ostalo najdlje z nami. Kaj so letos brali in kaj priporočajo različni strastni bralci? In katere knjige so najprimernejše za kratke dneve in dolge noči? Tudi to boste našli v praznični Sobotni prilogi.