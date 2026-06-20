Za socialno vključenost, ker človeška oseba ni objekt

Čeprav se še sveža enciklika papeža Leona XIV. Magnifica humanitas (Veličastna človečnost) strogo sklicuje na kontinuiteto z enciklikami poprejšnjih papežev, jo tako po slogu kot po vsebini lahko štejemo za prelomno. Nastala je 130 let po znameniti encikliki Leona XIII. Rerum novarum (Nove stvari). Posebno pozornost si zasluži zato, ker v času razkrajanja najpomembnejše globalne in multilateralne organizacije, OZN, brez želje po novi dominaciji svojemu verskemu občestvu, predvsem pa mednarodni skupnosti, ponuja roko sodelovanja pri ponovni globalni vzpostavitvi zakona človeštva.