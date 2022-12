Zadnja priložnost Lionela Messija

V nadaljevanju preberite:

Da bi Leo, večni deček iz Rosaria, ki mu je nemogoče pripisati besedo veteran, dejansko postal največji nogometaš vseh časov, da bi se v nogometnem panteonu pridružil pokojnemu rojaku Diegu Armandu Maradoni in brazilskemu geniju Peléju, ki se v teh dneh bori za življenje, preprosto mora osvojiti naslov svetovnega prvaka. Nihče drug se tega na zaveda bolj kot on sam – in to je bilo na svetovnem prvenstvu mogoče zaznati v vsakem njegovem gibu.

Zakaj se mirni in pridni fant na tem prvenstvu vede kot uličar, kot neukročeni govedar, kot poba iz prevzgojnega zavoda? In kaj je na njegovo kariero vrglo najbolj temen madež?