Zadnje oporišče zatiranega človeškega bitja

Letošnje zasedanje mednarodnega Pena je spremljala drobna knjižica besedil z naslovom Glasovi iz Gaze, s podnaslovom Pričevanja izgube in preživetja in z ilustracijami oljčnih vejic. V njej je zbranih dvajset kratkih pričevanj izpod peres Palestink in Palestincev, ki govorijo o njihovi vsakdanji stvarnosti, zaznamovani z nenehnim nasiljem in s popolnim uničenjem življenjskega okolja ter s prežečo smrtjo za vsakim vogalom. Vse to je del sistematičnih dejanj izraelskega okupatorja za izbris palestinskega naroda in njegove kulturne dediščine.