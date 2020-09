Zadnji čas je bil, da se vzpostavi dialog

Ko sem pred enim letom predsedniku države predlagal, da bi zaradi pomena, ki ga ima RTV Slovenija, in odsotnosti primernega dialoga s predstavniki izvršilne oblasti morda pripravili posvet na to temo, si nisem misli, da bo tak posvet čez dobro leto že nujen. Veseli me, da je to predsednik zaznal in posvet organiziral prav v trenutku, ko se bodo morale začeti sprejemati ključne odločitve.Predlogi novih zakonov, ki naj bi urejali status RTV Slovenija, so bili popolnoma nedodelani, kar je verjetno posledica priprave brez sodelovanja strokovnjakov, in takšne je ministrstvo za kulturo poslalo v postopek sprejemanja. Zato so se stvari tako ...