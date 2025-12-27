Zadovoljni z življenjem, a politiki ne zaupamo

»I can get no satisfaction« (Nič me ne zadovolji), že desetletja o tej univerzalni, za vse nas pomembni stvari prepevajo legendarni The Rolling Stones. In ko gre za zadovoljstvo, nas je nedavno presenetil podatek Eurobarometra, da Slovenci sodimo v sam vrh najbolj zadovoljnih narodov v Uniji, kar nekako ni v sozvočju s poplavo kritik in nezadovoljstva v delu javnosti in družbenih omrežjih.

Kje smo na evropski lestvici zadovoljstva z življenjem? Kako gledamo na delovanje demokracije, koliko zaupamo politiki in političnim strankam? Kje so še velike rezerve za povečanje zadovoljstva?