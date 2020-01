FOTO:Zagovor optimizma

Zagovor optimizma

Treba je verjeti, da so spremembe možne - kot verjamejo gibanja od Pariza do Hongkonga, od Bejruta in Barcelone.

Odpri galerijo Čeprav so aktualne svetovne razmere videti precej brezizhodne, odpor ni nekaj brezplodnega, pravi Chomsky. FOTO: Reuters