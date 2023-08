Zahod včeraj, danes, jutri

V nadaljevanju preberite:

Med hladno vojno je bil svet razdeljen na zahodni svet kapitalizma in liberalne demokracije na eni ter svet socializma in avtokracije s komunističnimi partijami na čelu na drugi strani. Po padcu berlinskega zidu je pojem Zahoda za dolgo časa izginil iz medijskega vsakdana. Kaj se danes dogaja z Zahodom in zahodno civilizacijo?