Zahtevni vzponi te vsega posrkajo, saj gre na koncu vedno zares

Storžič se je, krasen in bel, zgolj za hip pokazal med oblaki, ko smo Aleša Česna v ponedeljek obiskali na domu v Preddvoru. Le malo prej se je vrnil z Antarktike, kjer že leta dela kot gorski vodnik za eno od turističnih agencij.

Na vprašanje, ali se mu je že uspelo aklimatizirati na slovenski hribovski zrak, je smeje dejal, da to ni težko. Udobje doma je neprimerno boljše kot bivanje na sedem tisoč metrov in več nadmorske višine, kjer vladajo res zahtevne razmere. Teh je navajen, saj pleza že od otroštva.

Nekaj dni po našem pogovoru je Aleš Česen v Italiji skupaj s soplezalcem Tomom Livingstonom prejel zlati cepin za dva tisoč višinskih metrov dolgo prvenstveno smer po zahodnem grebenu 7952 metrov visoke gore Gašerbrum III na severu Pakistana.