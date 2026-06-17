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    Zakaj 1,4 milijarde Kitajcev še ni našlo nogometne enajsterice za svetovni vrh

    V podkastu Svet v skodelici čaja Zorana Baković tokrat razlaga, kaj se dogaja s kitajskim nogometom. Očitno nič dobrega.
    Zorana Baković: Zagotovo ni majhen problem, da je Kitajska danes uvrščena na samem dnu svetovnega seznama – med Sirijo na 93. in Beninom na 95. mestu. FOTO: Luka Maček
    Galerija
    Zorana Baković: Zagotovo ni majhen problem, da je Kitajska danes uvrščena na samem dnu svetovnega seznama – med Sirijo na 93. in Beninom na 95. mestu. FOTO: Luka Maček
    Zorana Baković
    17. 6. 2026 | 05:00
    18:57
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    Kitajska je danes gospodarska, tehnološka in geopolitična velesila, toda na nogometnem igrišču ostaja le pri velikih ambicijah in skromnih rezultatih. Zorana Baković v novi epizodi Svet v skodelici čaja razlaga, kje vse se zatika, da Kitajci ne pridejo med najboljše tudi v nogometu.

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    Kaj se je zgodilo na Tiananmenu? Zorana Baković je bila tam

    Razkrila je tudi, da osebno pozna Boro Milutinovića, edinega selektorja, ki je kitajsko reprezentanco popeljal na svetovno prvenstvo. V podkastu obenem razpira širšo sliko kitajskega nogometnega neuspeha: od evforije leta 2002 do korupcijskih afer, političnega nadzora, neuspelih vlaganjih in vprašanja, zakaj država z 1,4 milijarde prebivalcev ne more sestaviti enajsterice, ki bi bila konkurenčna svetu.

    ***

    Kitajsko in Slovenijo povezuje letnica 2002

    Tistega leta sta se nogometni reprezentanci obeh držav prvič uvrstili na svetovno prvenstvo. Potekalo je na Japonskem in v Južni Koreji. Slovenija se je na svetovno prvenstvo uvrstila še enkrat, leta 2010. Kitajska abstinira. Azijska geopolitična in ekonomska velesila je na lestvici Mednarodne nogometne zveze uvrščena na 94. mesto.

    V pripravah na 60. obletnico ustanovitve Ljudske republike je partijsko glasilo Global Times leta 2009 od bralcev in uglednih akademikov zahtevalo, naj izberejo šestdeset najbolj vplivnih tujcev, ki so v minulih šestih desetletjih pripomogli pri oblikovanju Kitajske. Po kitajski tradiciji namreč človek na šestdeseti rojstni dan – in zakaj ne bi to veljalo tudi za državo – dobi zakonito pravico do tega, da preveri vse, kar ga je do takrat oblikovalo. Kajti po konfucijanski filozofiji se šele pri šestdesetih končno spozna resnica o sebi. In seveda tudi o svetu okoli sebe.

    Legendarni selektor Bora Milutinović: »Vsak od igralcev v ekipi se, takoj ko dobi žogo, sam požene proti golu. Nikomur je ne poda, kot da bi mu bilo pomembno edino to, da sam zabije gol.« FOTO: Reuters
    Legendarni selektor Bora Milutinović: »Vsak od igralcev v ekipi se, takoj ko dobi žogo, sam požene proti golu. Nikomur je ne poda, kot da bi mu bilo pomembno edino to, da sam zabije gol.« FOTO: Reuters

    Sosed

    V zbirki imen iz politike, znanosti, vojaške strategije, glasbe in književnosti se je znašlo tudi ime enega Srba. Milu, kot so ga imenovali Kitajci, oziroma Bora Milutinović je bil vpisan poleg Isaaca Newtona, Charlesa Darwina, Alberta Einsteina, Beethovna, Tolstoja in Maksima Gorkega ter seveda poleg Marxa, Engelsa in Lenina. Čeprav je danes malo Srbov, ki vedo, kdo je ta 81-letnik, ki zdaj živi v Dohi, je on za Kitajce še vedno nikoli presežena veličina. Milu je namreč nogometni trener. Ko ga je Kitajska leta 2000 angažirala, da vodi njeno moško reprezentanco, se je vpisal v zgodovino kot edini človek, ki mu je uspelo to državo leta 2002 popeljati na svetovno prvenstvo.

    »Imeli smo srečo, verjemite, Zorana, slučajno nam je uspelo,« mi je dejal Bora, ko sem mu čestitala ob uspehu. V Pekingu sva stanovala v isti stavbi. Uživala sem ob njegovih zgodbah s treningov, pozorno sem poslušala njegova opisovanja tekem in predano navijala tako za kitajsko moštvo kot za svojega rojaka. Ko je v 36. minuti tekme proti Omanu, ki je 7. oktobra 2001 potekala na stadionu Wulihe v mestu Shenyangu, kitajski center Yu Genwei zabil zmagovalni gol in s tem potrdil kvalifikacijo svoje države na svetovnem prvenstvu, ki je sedem mesecev in pol pozneje potekalo v Japonski in Južni Koreji, je bil Bora na ramenih svojih igralcev, v srcih vseh navijačev in v sanjah celotnega kitajskega političnega vodstva. Dva meseca in pol pred tem je bil Peking izglasovan kot gostitelj poletnih olimpijskih iger 2008 in šport je postal veliki in pomemben dejavnik oblikovanja nove identitete rastoče sile. A medtem ko je bila kitajska oblast samozavestna, kar zadeva priprave na prihod vsega sveta, ki se je v Pekingu zbral sedem let pozneje, ni nihče, niti Bora Milutinović, verjel, da bo reprezentanca uspešna tudi na pokalu naslednje leto.

    Nogomet je bil velik kompleks kitajske nacije in bolj kot v katerem koli drugem so se Kitajci prav v tem športu želeli povzpeti v svetovni vrh.

    Nogomet je bil velik kompleks kitajske nacije in bolj kot v katerem koli drugem so se Kitajci prav v tem športu želeli povzpeti v svetovni vrh. To je bilo obdobje, ko je bil ustvarjen mit o veliki žogi, ki jo je bilo treba obvladati; tako se bo tudi na nogometnem igrišču videlo, kaj je v resnici Kitajska in česa vse je sposobna. V času Mao Zedonga sta bila kitajska svetovna prvaka v namiznem tenisu pogosto nepremagljiva – Rong Guotuan v petdesetih in Zhuang Zedong v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. A tukaj je bila v igri majhna žoga, ki je praviloma povezana z individualnim športom, refleksi in tehniko. Velika žoga – v nogometu, košarki in odbojki – pa je odražala kolektivno zavest, zahtevala organizirano igro in veliko telesno zmogljivost igralcev. In medtem ko je namizni tenis odražal sposobnost posameznika, da se osredotoči na mikroskopski nadzor motorike, natanko tako, kot se je posameznik v strogo nadzorovani družbi gibal v svojem majhnem prostoru, ki ga je napolnjeval z lastno spretnostjo, izolirano ustvarjalnostjo in domiselnimi spini, je bil nogomet odraz družbe, pokazatelj komunikacije in celo simbol države, ki je bila na tekmah predmet domoljubnega oboževanja, skandiranja in slavja. Na svetovnem prvenstvu je močna nogometna reprezentanca pomenila celo to, da ima dotična država tudi dovolj opazno mehko silo. Kitajska si je nadvse želela vsemu svetu pokazati, da je tudi na zelenem terenu mojstrica igre, strategije in moči.

    »Ne bomo zabili niti enega gola …« je šepetal Bora, ko se je pripravljal svoje fante odpeljati v Kunming na priprave za odhod v Južno Korejo, ki je bila leta 2002 skupaj z Japonsko gostiteljica svetovnega prvenstva.

    V naslednjih mesecih se je v Kitajski govorilo samo o nogometu. Vse je bilo posvečeno kombinatoriki s točkami, ki bi jih reprezentanca morda kljub vsemu lahko osvojila v skupini, v kateri so bile še Kostarika, Turčija in Brazilija. In v tem zanosu, ki je presegal razumne ocene, so nekateri amaterski selektorji (tisti, ki v glavnem vse »vedo bolje« od katerega koli profesionalca) izračunali, da bi lahko šla Kitajska naprej in – zakaj pa ne? – morda celo osvojila prvenstvo.

    Zagotovo ni majhen problem, da je Kitajska danes uvrščena na samem dnu svetovnega seznama – med Sirijo na 93. in Beninom na 95. mestu. FOTO: AFP
    Zagotovo ni majhen problem, da je Kitajska danes uvrščena na samem dnu svetovnega seznama – med Sirijo na 93. in Beninom na 95. mestu. FOTO: AFP

    Ničla

    Realnost je bila kruta: ker ni bil dosežen niti en gol, je kitajska reprezentanca izpadla s prvenstva brez ene same točke. Milu je imel prav. A v kitajskih restavracijah in bifejih se je še naprej gledalo prvi svetovni pokal na azijskih tleh, tudi ko se je Južna Koreja prebila do polfinala, potem ko je premagala Poljsko, Portugalsko, Italijo in Španijo ter se s Turčijo borila za tretje mesto. Moški srednjih let, ki je v območnem lokalu sedel za mizo poleg mene, je dva gola, s katerima so Korejci zatresli mrežo turškega vratarja, pokomentiral z besedami: »Da, močni so, vzdržljivi so – seveda, ko pa jedo pasje meso!« Južna Koreja je kljub vsemu prejela tri gole in končala na četrtem, vse do zdaj najboljšem mestu. Bora pa se je poslovil od kitajske reprezentance in z dobro dopolnjenim bančnim računom odšel v Honduras.

    Vse od takrat traja kitajskega »četrt stoletja nogometnega ponižanja«. In naj se je sama Kitajska v teh 24 letih drastično spremenila, postala veliko močnejša v geostrateškem, gospodarskem, tehnološkem in vojaškem smislu, ji na travnatem terenu ni uspelo narediti nobenega premika.

    Medtem je potekalo pet svetovnih pokalov in z vsakim novim prvenstvom je bila Kitajska vse bolj prisotna v svetu nogometa. Vendar ne s svojimi igralci, temveč s sponzorskimi družbami, ki so se na stadionih predstavljale s svojimi logotipi ali na njih nameščale svoje digitalne zaslone, VAR (videosodnike) in oglasne panele. Svetovni pokal leta 2026 je azijska sila dočakala z ekipo, ki je bila na svetovnem seznamu uvrščena na 94. mesto in seveda ni bila med 48 reprezentancami, ki na ameriški celini pravkar tekmujejo za veliki pokal.

    Najhujše posledice je imela korupcija v samem športu. Kljub velikanskemu prizadevanju vlade in pravosodja, da bi nogomet očistili moralne gnilobe, je januarja letos kar 73 posameznikov dobilo dosmrtno prepoved ukvarjanja z nogometom, 13 najboljših profesionalnih klubov pa je moralo plačati visoke kazni zaradi prirejanja izidov tekem.

    A Kitajska je seveda tam, tokrat bolj kot kdaj prej, kajti kitajski Hisense je vseh 16 stadionov opremil z RGB mini LED-ekrani za VAR, veliki proizvajalec mlečnih izdelkov Mengniu pa je na čelu marketinga zdravih napitkov in različnih visokoproteinskih živil, ki jih bodo med vsemi tekmami oglaševali na različne načine. Te družbe so bile tudi do zdaj partnerji Mednarodne zveze nogometnih združenj na svetovnih prvenstvih, zdaj pa je Lenovo prvi »uradni globalni tehnološki partner« Fife, ki bo ljubiteljem nogometa predstavil svoje sisteme umetne inteligence. In to bo storil na ameriških tleh, torej prav tam, kjer poteka svetovno prvenstvo za primat v novih tehnologijah. Tako se je kitajsko partnerstvo z organizatorjem svetovnega nogometnega prvenstva dvignilo na višjo raven, a za okoli 100 milijonov kitajskih ljubiteljev nogometa, ki so že prilepljeni na televizijske ekrane (celo sredi noči), to ni kakšna posebna tolažba.

    Kitajska je povsod, razen na igrišču. In mnogi z grenkobo ugotavljajo, da je bilo od uspeha Miluja do zdaj izgubljenega skoraj četrt stoletja, kajti njihova reprezentanca ni prav nič bliže cilju, ki ga je že leta 2016 postavil partijski in državni voditelj: postati svetovna nogometna sila najpozneje do leta 2050.

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    Investitor

    A do takrat bi morala kitajska moška reprezentanca premagati kar nekaj stopnic: znova se mora kvalificirati za svetovni pokal, biti mora zgled za najmanj 50 milijonov navdušencev, ki bodo trenirali nogomet, nato pa mora biti tudi dovolj dobra in znana v svetu, da bi upravičila poskus Kitajske, da postane gostiteljica enega od svetovnih prvenstev.

    Nič od tega se še ni uresničilo. Xi je osebno velik ljubitelj prav tega športa in to je bila pomembna spodbuda za kitajske tajkune, ki so začeli od leta 2015 dalje kupovati evropske klube. Leta 2017 so že imeli velik lastniški delež v kar dvajsetih klubih, med katerimi so bili tudi Aston Villa, AC Milan in Wolverhampton Wanderers. Eden od prvih in največjih investitorjev na poti, ki so jo nekateri poimenovali »imperializem v kopačkah«, je bil Wang Jianlin, milijarder in ustanovitelj takrat močnega holdinga Wanda. Ko je leta 2015 za 45 milijonov dolarjev kupil 20-odstotno lastništvo nad Atleticom Madridom, se je zdelo, da se Kitajska uveljavlja tudi na tem področju in da jo bo pri tem težko ustaviti.

    A je ustavila sama sebe. »Eden največjih problemov kitajske reprezentance so zveze, ki se jih vzpostavlja zato, da bi se sina, nečaka ali sorodnika določenega posameznika spravilo v prvo postavo,« mi je pojasnjeval Bora Milutinović, ko sem ga prosila, naj mi opiše vse težave, s katerimi se je srečeval pri svojem delu. Pred tekmami so se vrstili telefonski klici iz centralnega komiteja, ministrstev, kabinetov različnih mogočnežev in trenerjem se vedno ni bilo lahko upreti tem pritiskom. Poleg tega je bil kitajski nogomet že od začetka eno od legel korupcije in težko se je bilo boriti z mlini na veter, v katere so pihali vetrovi iz globokih žepov. Kitajska profesionalna nogometna elita je razdeljena v superligo, ki je sestavljena iz 16 klubov, prvo ligo, v kateri prav tako tekmuje 16 klubov, in drugo ligo s 24 klubi. Nadarjene igralce rekrutirajo s profesionalnih akademij, ki jih vodijo klubi iz superlige, nogometnih šol in univerzitetnih lig, ki jih koordinira ministrstvo za izobraževanje, ter iz državnih centrov, ki jih vodi Kitajska nogometna zveza v obliki taborov za treniranje nadarjenih nogometašev.

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    Kaj je bila kitajska kulturna revolucija? In zakaj je umrlo toliko ljudi?

    Že iz vsega tega je razvidno, da Kitajska ne pozna nogometne kulture na travnikih in ulicah – kakršna obstaja na primer v Braziliji –, tako da je baza, iz katere se izbirajo nadarjeni, pravzaprav zelo plitka in pogosto pod vplivom funkcionarjev nižjega in srednjega birokratskega sloja. Korupcija je tako že na samih vratih, skozi katera mora stopiti mladi nogometaš, da bi se izkazal kot talent, in napredovanje s pomočjo podkupnin ni nič neobičajnega. Tako kot je nedopustna uveljavljena praksa kupovanja rezultatov in prirejanja izidov tekem, včasih celo v prid osvajanja visokih stavnih dobitkov. V Kitajski so stave prepovedane razen v okviru državne športne loterije. A ne samo, da so bile v letih, ko se je v ta šport vlagalo zelo veliko denarja in upanja, ilegalne stavnice sestavni del nogometne evforije, temveč so se neverjetni škandali dogajali tudi v uradni loteriji.

    Zhao Liqun, prodajalec stavnih lističev iz pokrajine Liaoning, je leta 2005 zadel 28 milijonov juanov (takratnih 4,1 milijona dolarjev), s tem ko je pravilno napovedal rezultate vseh tekem. Potem pa se je pokazalo, da je izkoristil presledek petih minut od objave rezultatov do nakupa lističa in bil nato osupljivo uspešen, kar zadeva stavo. Aretirali so ga na začetku leta 2007 in obsodili na dosmrtno ječo. Deset let pozneje so odkrili, da so funkcionarji, ki so imeli na skrbi denar, pridobljen prek športne loterije, poneverili kar tri milijarde dolarjev, s tem ko so si kupovali drage avtomobile, odhajali na luksuzna potovanja v tujino in si svoje nove pisarne opremljali z različnimi kosi pohištva.

    Realnost je bila kruta: ker ni bil dosežen niti en gol, je kitajska reprezentanca izpadla s prvenstva brez ene same točke. Milu je imel prav. FOTO: China Daily/Reuters
    Realnost je bila kruta: ker ni bil dosežen niti en gol, je kitajska reprezentanca izpadla s prvenstva brez ene same točke. Milu je imel prav. FOTO: China Daily/Reuters

    Korupcija

    Najhujše posledice je imela korupcija v samem športu. Kljub velikanskemu prizadevanju vlade in pravosodja, da bi nogomet očistili moralne gnilobe, je januarja letos kar 73 posameznikov dobilo dosmrtno prepoved ukvarjanja z nogometom, 13 najboljših profesionalnih klubov pa je moralo plačati visoke kazni zaradi prirejanja izidov tekem. Med omenjenimi 73 posamezniki sta tudi Li Tie, bivši igralec Evertona in poznejši trener reprezentance v času od leta 2019 do leta 2021, ki zaradi podkupnin že od leta 2024 prestaja 20-letno zaporno kazen, in Chen Xuyuan, bivši predsednik Kitajske nogometne zveze, ki prav tako že prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi sprejemanja podkupnin v skupnem znesku 11 milijonov dolarjev. Od 16 klubov, ki so v letu 2025 tekmovali v superligi, jih bo 11 kaznovanih z odvzemom točk zaradi različnih oblik koruptivnega vedenja posameznikov, ki jih vodijo.

    Vse to se dogaja dolga leta po tem, ko je bila po ukazu iz samega centra oblasti uničena španovija med tajkuni in nogometom. Že leta 2017 se je iz nogometnega biznisa prvi umaknil prav Wang Jianlin, nato pa so sledile prodaje s kitajske strani in panika v tujih klubih, ki so nenadoma ostali brez največjih vlagateljev. Xi je ukazal predvsem odpravo komercializacije nogometa, in to prav zaradi tega, ker je hotel šport, od katerega je toliko pričakoval, očistiti nečistih tokov kapitala. Poleg tega kitajski voditelj ni hotel, da bi imeli milijarderji na kakršen koli način veliko žogo v svojih rokah. Ona mora biti njegov projekt.

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    Ko je Xi aprila lani v Hangzhouju obiskal tovarno, v kateri izdelujejo humanoidne robote, je na pol v šali vprašal: »Bi robote lahko imeli v reprezentanci?« A prav nadzor z vrha navzdol, ki je Kitajski pomagal, da je postala največja proizvajalka vsega, tudi najsodobnejših robotov, je eden od problemov, zakaj ji nikakor ne uspe med 1,4 milijarde ljudmi, kolikor jih živi znotraj njenih meja, izbrati 11 dobrih igralcev. »Nogomet odraža družbene in politične probleme Kitajske,« je to pokomentiral Zhang Feng, kitajski novinar in komentator. »To ni svobodna družba. In ne neguje zaupanja na ravni ekipe, ki bi igralcem omogočilo, da bi žogo mirno podajali drug drugemu.«

    Ko sem slišala Zhangov komentar, sem se spomnila, kako mi je Bora Milutinović pripovedoval, da je prav to največji problem. »Vsak od igralcev v ekipi se, takoj ko dobi žogo, sam požene proti golu. Nikomur je ne poda, kot da bi mu bilo pomembno edino to, da sam zabije gol,« mi je ob neki priložnosti dejal Milu. Sama sem si to tolmačila z vzdušjem v kompetitivni družbi, v kateri nihče nikomur ne zaupa, temveč se sam bori za svoj lastni uspeh. Ni timskega dela, kaj šele družbenega zaupanja.

    Igra ali bojno polje

    Zagotovo ni majhen problem, da je Kitajska danes uvrščena na samem dnu svetovnega seznama – med Sirijo na 93. in Beninom na 95. mestu. Nogomet se sicer imenuje »najpomembnejša postranska stvar na svetu«, vendar velika žoga dejansko odraža družbene in politične probleme v državi, ki ji je uspelo v vsem – edino ne v tem športu.

    Kaj ta neuspeh govori o kitajski prihodnosti? Kot mi je že takrat govoril modri Bora Milutinović, bo ta odvisna od tega, ali bodo Kitajci razumeli, da je vse igra, in ali se bodo naučili v igri uživati, namesto da jo spreminjajo v življenjsko pomembno bojno polje. Ko bodo dojeli, da je tudi politika igra, v kateri nikakor ne moreš sam doseči gola, bo vse drugače tudi v Kitajski in okoli nje. In to se nanaša predvsem na Xi Jinpinga: če bi on zaupal komur koli drugemu in žogo podal nekomu, ki bi morda celo zabil gol, bi morda lahko govorili o demokratizaciji Kitajske tam nekje v daljni perspektivi. Tako pa … več sreče v 22. stoletju. Žoga je okrogla in morda se bo do takrat zakotalila na kitajsko stran.

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    Kitajska – dobrohotna diktatura, ki noče biti demokratična Amerika

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 17. 1. 2026 | 05:00
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    Petdeset let od spopada, ki je ustvaril sodobno Kitajsko

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 3. 1. 2026 | 05:00
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    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 12. 2025 | 05:00
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    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković. Tokrat tudi o korupcijski čistki v kitajski vojski.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 6. 12. 2025 | 05:00
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    Baković: Bojim se, da bomo h Kitajski pristopili kot vajenec, ne kot mojster

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