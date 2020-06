FOTO:Ana Roš: »Zakaj bi se morali svojega uspeha vedno sramovati?«

Ko sta Ana Roš in Valter Kramar s Hišo Franko po dolgoletnih naložbah v visoko gastronomijo vendarle splezala na zeleno vejo, se je ta začela sušiti zaradi koronavirusa. Ves trud, nagrade in zvezdništvo leta 2017 prve dame svetovne kuhinje niso pomenili ničesar več, ko je ves svet zaradi epidemije zastal v hišnih priporih. Konec lepe zgodbe o vzponu restavracije in Ane Roš bi bil eden izmed možnih scenarijev. Kljub udarcu epidemije se zdi, da se bo svet upognil prej, kot se bo Ana, ki sicer ne glede na uporniški duh priznava vse stiske in napake, ki jih doživlja kot poslovna ženska in mama. S samokritiko pa si jemlje ...