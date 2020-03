FOTO:Zakaj delavski vozovi v globalizacijskih ovinkih radi zletijo v desni jarek?

Kdor želi dobro razumeti frustracije in strahove delavskega razreda v bolj industrializiranem delu sveta, se bo zagotovo srečal z raziskavami sociologa Klausa Dörreja. Njegove znanstvene študije so pokazale, da delavci, tako kot prej, menijo, da jih ne obravnavajo pošteno, zato kritizirajo sistem. Delavci želijo državo, v kateri jih bodo spoštovali in dobro plačali. Danes se od preteklosti razlikuje, da so delavske kritike družbenega sistema izgubile politični dom, med drugim tudi zato, ker so sile političnega centra in levice »deproletarizirane«. Stranke, kot sta AfD (Alternativa za Nemčijo) ali FPÖ (Svobodnjaška ...