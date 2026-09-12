Zakaj fantje berejo slabše? Odgovora ne bomo našli le v učilnici

Rezultati raziskave Pisa 2025 so za slovenski izobraževalni prostor resno opozorilo. Slovenski petnajstletniki so pri bralni pismenosti dosegli 445 točk, kar je 24 točk manj kot leta 2022 in kar 50 točk manj kot leta 2018. Le 64 odstotkov jih dosega vsaj temeljno raven bralne pismenosti, najvišji ravni pa dosegajo zgolj trije odstotki. Rezultat je najnižji, odkar Slovenija sodeluje v raziskavi Pisa. Številke so dovolj zgovorne, da terjajo odziv. Zato je razumljiva tudi napoved celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Toda reforma bo uspešna samo, če bomo ob vprašanju, kaj moramo spremeniti v šoli, pripravljeni postaviti še nekoliko širše vprašanje: kaj se je v zadnjih letih spremenilo v življenju otrok in odraslih ter v našem odnosu do branja? Ob tem obstaja podatek, ...