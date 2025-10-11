Zakaj je kitajska generacija Z nagnjena h grdoti

V nadaljevanju preberite:

Mladinski hostel Rumianke se je umestil v mirni kot pod enim najbolj prometnih nadvozov 30-milijonskega Šanghaja in s svojo skromno fasado zgolj igra tišino, ki naj bi pronicala izza zaves nad vsako od postelj. Sobe imajo po tri oziroma štiri bloke s pogradi, vsaka od postelj pa ima svoj veliki predal, v katerega je mogoče spraviti osebne predmete. V glavnem so to nahrbtniki ali majhni kovčki, spakirani in pripravljeni za odhod.

Rumianke je namreč eden od nekaj sto hostlov, kolikor jih deluje v tem mestu, v katerih prebivajo mladi v iskanju dela ali tisti, ki že delajo, a nimajo dovolj visokih prejemkov, da bi si lahko najeli stanovanje. Vsaka soba ima svojo kopalnico s prho in straniščem, stanovalci pa si prizadevajo, da v njej preživijo čim manj časa. Ko se kateri od njih zjutraj zbudi, najprej opravi toaleto, nato pa na stenah hostla, ki so prelepljene z reklamami, preveri, kje je najbližja oziroma, kar je pomembneje, najcenejša restavracija z rezanci. Takoj po zajtrku se odpravi v iskanje zaposlitve.

Med njimi je bila to poletje tudi Li Xuehan, 20-letna študentka tretjega letnika sociologije. V Šanghaj je prišla na trimesečno prakso v upanju, da si bo tako pridobila ne le izkušnje, kar zadeva življenje v velikem mestu, ampak spoznala tudi kanale, po katerih si bo lahko našla zaposlitev, ko bo v svojem velikem sivem nahrbtniku nosila tudi fakultetno diplomo. Za posteljo je morala mesečno plačati 2400 juanov (340 dolarjev), za hrano pa je porabila še okoli 900 juanov (126 dolarjev), pri čemer pa ji je komajda uspelo zaslužiti toliko denarja.