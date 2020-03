Zakaj negativen odnos do hidroelektrarn v predlogu nacionalnega načrta?

Čeprav se prehod k obnovljivim virom (OVE), kot so vodna, vetrna in sončna energija, kaže kot možna rešitev problema segrevanje podnebja, je v razpravah o energetski prihodnosti Slovenije moč zaslediti odklonilno stališče do hidroelektrarn

Foto Jože Suhadolnik

Mitja Dušak