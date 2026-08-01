Zakaj podpiram Janeza Janšo?

Že dolgo živim s prepričanjem, da ljudje nismo popolni – ali pa zelo redko. In da v življenju običajno nimamo opravka s čistimi etičnimi/moralnimi kategorijami. Jih pa radi uporabljamo, kadar obravnavamo druge – še posebej v politiki. K temu zapisu me je nagovoril članek Janeza Markeša Nič nas ne ustavi (Sobotna priloga, 25. julij 2026), v katerem namenja največ pozornosti Novi Sloveniji in malce tudi meni. Najprej bi se ustavil ob Markeševi trditvi, da aktualna vlada »ne odraža volje ljudstva«. V proporcionalnem volilnem sistemu se to lahko zgodi samo v primeru predvolilnih koalicij. Takrat ljudje vedo, kje je pristal njihov glas. Tako je bilo leta 1990, ko je zmagal Demos. Če predvolilnih koalicij ni, potem se izvoljenci ljudstva v strankah obnašajo pragmatično, volivci pa niso vedno ...