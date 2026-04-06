Zakaj preganjamo bobre, če prinašajo milijonske prihranke?

V časih, ko ima vsaka rešitev podnebnih izzivov svojo ceno, ne smemo dopustiti, da bi najcenejše ostale zunaj enačbe.

»Številni ljudje tukaj sovražijo Rome, bobre in mene – v tem vrstnem redu,« nam je povedal Jani Vidmar, slovenski aktivist, ki že leta izobražuje kmete in pristojne ustanove. Njegova pripomba je nazoren povzetek nekaterih družbenih procesov, ki smo jim bili priča v zadnjih letih. V javnosti so bobri prikazani skoraj zgolj kot škodljivci. A vel­ja še nekaj; njihovo ohranjanje financira Evropska unija v okviru ekološke obnove rek. Škoda, ki jo povzročajo, je običajno lokalna: poškodovana kmetijska zemljišča, uničeni deli pridelkov, spodkopani nasipi in kanali, poplavljena polja, podrta drevesa ob vodotokih ter stroški popravila infrastrukture. To škodo ustrezno evidentirajo, ocenijo in nadomestijo prek zavarovalnih shem, s čimer skoraj v celoti določajo javni diskurz o bobrih. »Toda ko ...