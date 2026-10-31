Janšev avtoritarni slog razkraja ustavo, socialno državo in javni prostor

Kot kaže, se svetovni trend zlagoma obrača proti tendencam avtoritarizma, torej v smer obuditve demokracij. Zadnja primera sta Srbija, kjer je Aleksandar Vučić odšel s prizorišča po 14 letih, in Brazilija, ki je v fotofinišu preprečila prihod na oblast Fláviu Bolsonaru, sinu skrajno desnega in avtoritarnega nekdanjega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara. Kronski primer je seveda Madžarska in padec 16-letne neprekinjene vladavine Viktorja Orbána. Po izidu volitev v Izraelu preti negotova usoda Benjaminu Netanjahuju, čeprav morebitna nova koalicija ne pomeni nujno konca genocidne politike do Palestincev. Najbrž se na vmesnih volitvah v ZDA čez nekaj dni slabo piše tudi avtokratsko usmerjenemu Donaldu Trumpu, ki bi utegnil v kongresu izgubiti republikansko večino. Kaj pa v ...