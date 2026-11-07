Zakaj slovenska desnica še vedno beži pred svojo odgovornostjo

Na predvečer nedavnega dneva suverenosti sem se po naključju sprehodil do koprskega pristanišča in opazoval vrvež okrog do roba naloženih ladij, ki so potrpežljivo čakale, da jih rešijo tovora. Ravno sem se hotel odpraviti nazaj v mesto, ko sem opazil, da je vlačilec k pomolu previdno, malone tipaje peljal temno gmoto, ki je v slabi svetlobi ni bilo lahko prepoznati. Ko jo je privlekel bliže k privezu, sem videl, da je bila to italijanska vojaška patruljna ladja. Comandante Borsini. Kdo, zaboga, je ta mož? Odgovora ni bilo težko najti. Bil je fašistični poveljnik italijanskega rušilca Francesco Nullo, ki ga je v bitki pri eritrejskem otoku Harmil v Rdečem morju oktobra 1940 potopil britanski rušilec Kimberley. Comandante Constantino Borsini se je odločil, da ne bo zapustil svoje ladje, ...