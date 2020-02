Zakaj so Avstrijci uspešnejši?

V času ohlajanja svetovnega gospodarstva in hitrih, pogosto nepredvidljivih tehnoloških sprememb se krepi vloga raziskovalno-razvojnih vlaganj na narodnogospodarski in podjetniški ravni. Raziskovalno-razvojna dejavnost postaja vse pomembnejši dejavnik, ki je tesno povezan z inovativnostjo, tehnološkimi preboji in tudi s konkurenčnostjo. Kako je pri nas in pri severnih sosedih?Kljub nadpovprečni gospodarski rasti v zadnjih letih v Sloveniji ugotavljamo stagnacijo raziskovalno-razvojnih (RR) vlaganj in po podatkih statističnega urada celo nazadovanje na področju inovativnosti podjetij. V sosednji Avstriji so trendi drugačni: ...