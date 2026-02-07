Zakaj so odnosi s sosedi pomembnejši kot kdaj prej

Izteklo se je članstvo v varnostnem svetu Združenih narodov in slovenska zunanja politika se je vrnila v svojo udobno nevidnost. Poslej se bo morala ukvarjati z zapostavljenimi odnosi s sosednjimi državami, po petintridesetih letih državnosti ostaja veliko neopravljenega dela.

Odnosi s sosednjimi državami so prvo merilo uspešnosti zunanje politike vsake države, v okoliščinah spreminjanja povojnega mednarodnega reda, politike interesnih sfer in surove moči so pomembnejši kot kdaj prej. Nestabilno mednarodno okolje pomeni za države, kot je Slovenija, nevarnost.