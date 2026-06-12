Zakaj so pri Resnici o korupciji govorili javno, ne pa policiji?

Korupcija je kot stenica. Včasih moraš zrušiti celo hišo, da se znebiš te nadlege. In začeti graditi znova z neokuženim materialom.

Poslanec je izjavil, da ga ni mogoče podkupiti. KPK je ugotovila, da je bila izjava resnična – šlo je le za strateško partnerstvo. (resnična šala iz našega državnega zbora) V večini evropskih parlamentarnih demokracij je poslanski mandat svoboden, kar pomeni, da poslanec po izvolitvi pravno ni vezan na stranko, na listi katere je bil izvoljen. Zato lahko med mandatom prestopi v drugo stranko, ustanovi novo poslansko skupino ali ostane nepovezan poslanec. Takšna ureditev izhaja iz načela, da poslanec predstavlja celotno ljudstvo, ne zgolj svoje stranke. V Avstriji prestopniki pogosto nadaljujejo mandat kot samostojni poslanci, v Franciji so menjave poslanskih skupin stalnica, Italija pa je poznana kot ena od držav z največ prestopi med mandatom. V nekaterih državah pa obstajajo omejitve. ...