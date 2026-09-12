Zakaj svet beži od Amerike in njenega dolarja

Albert Camus je v knjigi Kuga zapisal, da je bilo v zgodovini veliko epidemij kuge in vojn, na katere ljudje niso bili pripravljeni. Glede na današnjo razvitost zdravstvene znanosti bi lahko hitreje prepoznati prve znake kuge, ne šele, ko je prepozno. A tokrat se nekaj podobnega dogaja z najmanj 65 vojnami v svetu, ko ne prepoznamo prvih znakov bližajoče se katastrofe. Stanje nikakor ni dobro. K trem največjim vojnam, ki jih vodijo Združene države Amerike, Rusija in Izrael na Bližnjem vzhodu ter v Ukrajini, moramo dodati še katastrofalne podnebne razmere, ki z ogrevanjem planeta podirajo zgodovinske rekorde. Novi mednarodni nered Kanadska zgodovinarka in nekdanja rektorica na Oxfordu Margaret MacMillan je za New York Times opisala današnje razmere v svetu, ki si zaslužijo ime »novi ...